***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 14:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 0212 3854846 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978711
BIST
17:011.737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,28
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:0111,0870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0510
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:0112,5369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0277
|Açılış
|: 12,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:01662,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,29
|Açılış
|: 662,79
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:01
|FRIGO
|2,86
|31.652.686
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.079.377
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.447.508
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|67.918.705
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|97.050.567
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,97
|461.501.488
|% -9,93
|
|DOCO
|926,90
|57.305.432
|% -8,73
|
|PGSUS
|93,25
|389.111.921
|% -7,67
|
|TAVHL
|27,86
|280.713.602
|% -6,20
|
|THYAO
|17,14
|2.246.013.070
|% -4,78
|
|KRDMD
|8,25
|2.087.939.133
|% 5,23
|
|GARAN
|12,18
|1.686.517.089
|% -0,49
|
|YKBNK
|3,55
|1.414.713.128
|% -1,39
|
|SISE
|11,21
|1.219.663.524
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,55
|1.414.713.128
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,25
|2.087.939.133
|% 5,23
|
|ODAS
|1,60
|329.318.962
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|284.799.184
|% -1,90
|
|ADESE
|1,05
|179.869.755
|% -1,87
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0785
|11,0870
|% 0,46
|
|Euro
|12,5264
|12,5369
|% -0,22
|
|Sterlin
|14,8429
|14,9173
|% -0,10
|
|Frank
|11,9067
|11,9785
|% 0,20
|
|Riyal
|2,9429
|2,9577
|% 0,29
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|2,08
|
|Altın Gr.
|662
|662
|1,41
|
|Cumhuriyet
|4.374
|4.440
|-12,00
|
|Tam
|4.348
|4.459
|-25,45
|
|Yarım
|2.102
|2.157
|-12,32
|
|Çeyrek
|1.054
|1.079
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,81
|8,82
|0,00
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|-2,27
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 88 kaybederek (% -0.45 ) 1, 539
-
17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, TETMT, SANFM, DOGUB, DITAS, PENTA, RALYH, PRKAB, FRIGO, SELGD
-
17:12
ARENA, SANFM, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
TAVHL, BASGZ, PGSUS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:08IDEAS
Yüzde -3.23 oranında düşüşle 44.96 lira fiyatla işlem gören hissede 295, 703 adet işlem