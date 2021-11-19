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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.11.2021 14:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İsmi DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmet@yapikredi.com.tr
Devran ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 0212 3854846 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978712


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BIST En Aktif Hisseler17:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 209,50 9.447.508 % 9,97  
PENTA 187,60 23.301.938 % 9,96  
RALYH 11,09 38.734.223 % 9,91  
GESAN 25,04 95.094.407 % 8,02  
ELITE 19,15 104.475.047 % 5,51  
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17:01 Alış Satış %  
Dolar 11,0785 11,0870 % 0,46  
Euro 12,5264 12,5369 % -0,22  
Sterlin 14,8392 14,9136 % -0,13  
Frank 11,8970 11,9687 % 0,12  
Riyal 2,9427 2,9574 % 0,28  
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17:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.865 1.865 3,87  
Altın Gr. 662 662 1,28  
Cumhuriyet 4.374 4.440 -12,00  
Tam 4.349 4.460 -24,70  
Yarım 2.102 2.157 -11,95  
Çeyrek 1.054 1.079 -5,97  
Gümüş.Ons 24,90 24,93 0,10  
Gümüş Gr. 8,80 8,81 -0,00  
B. Petrol 78,90 78,90 -2,34  
Seans Raporu 17:01
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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