***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 14:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 02123396525 fonhizmet@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 02123854648 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978714
BIST
15:301.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.732
15:3011,0656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0296
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
15:3012,4934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0712
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
15:30663,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,77
|Açılış
|: 663,27
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler15:28
|FRIGO
|2,86
|31.427.472
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|9.395.343
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|65.614.176
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.426.925
|% 9,95
|
|BASGZ
|13,96
|408.966.455
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|95.874.155
|% -9,99
|
|DOCO
|951,30
|44.913.972
|% -6,33
|
|PGSUS
|95,10
|268.678.354
|% -5,84
|
|THYAO
|17,25
|1.668.489.755
|% -4,17
|
|KRDMD
|8,27
|1.901.189.645
|% 5,48
|
|THYAO
|17,25
|1.668.489.755
|% -4,17
|
|GARAN
|12,20
|1.325.628.900
|% -0,33
|
|YKBNK
|3,53
|1.192.620.153
|% -1,94
|
|SISE
|11,25
|935.960.997
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,53
|1.192.620.153
|% -1,94
|
|KRDMD
|8,27
|1.901.189.645
|% 5,48
|
|ODAS
|1,60
|274.740.363
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|241.585.529
|% -1,90
|
|DOHOL
|3,11
|447.969.183
|% 5,78
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0545
|11,0656
|% 0,27
|
|Euro
|12,4795
|12,4935
|% -0,57
|
|Sterlin
|14,8772
|14,9518
|% 0,13
|
|Frank
|11,9315
|12,0033
|% 0,41
|
|Riyal
|2,9481
|2,9629
|% 0,46
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|1,48
|
|Altın Gr.
|664
|664
|3,66
|
|Cumhuriyet
|4.384
|4.450
|-2,00
|
|Tam
|4.367
|4.478
|-6,57
|
|Yarım
|2.111
|2.166
|-3,18
|
|Çeyrek
|1.059
|1.083
|-1,58
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,83
|8,84
|0,02
|
|B. Petrol
|78,71
|78,71
|-2,53
|