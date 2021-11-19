***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 14:10
ran ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 0212 385 48 46 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978715
BIST
17:501.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,59
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:5011,1786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1426
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:5012,6413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0767
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:50666,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 5,82
|Açılış
|: 666,32
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:50
|FRIGO
|2,86
|31.806.651
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|40.655.121
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.450.123
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.479.771
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|BASGZ
|13,96
|480.079.076
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|104.719.262
|% -9,99
|
|PGSUS
|93,10
|470.078.859
|% -7,82
|
|TAVHL
|27,88
|348.600.854
|% -6,13
|
|DOCO
|954,50
|66.517.863
|% -6,02
|
|THYAO
|17,14
|2.572.458.031
|% -4,78
|
|KRDMD
|8,22
|2.225.131.602
|% 4,85
|
|GARAN
|12,14
|1.907.334.161
|% -0,82
|
|YKBNK
|3,56
|1.546.594.348
|% -1,11
|
|SISE
|11,19
|1.286.892.983
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,56
|1.546.594.348
|% -1,11
|
|KRDMD
|8,22
|2.225.131.602
|% 4,85
|
|ODAS
|1,61
|372.659.308
|% 3,87
|
|TSKB
|1,56
|316.733.012
|% -1,27
|
|ADESE
|1,06
|195.772.483
|% -0,93
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1675
|11,1786
|% 1,29
|
|Euro
|12,6271
|12,6413
|% 0,61
|
|Sterlin
|14,9386
|15,0135
|% 0,54
|
|Frank
|11,9731
|12,0453
|% 0,76
|
|Riyal
|2,9581
|2,9729
|% 0,80
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|0,52
|
|Altın Gr.
|663
|663
|2,36
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|8,85
|8,86
|0,05
|
|B. Petrol
|79,84
|79,84
|-1,40
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59ITTFH
Yüzde 4.23 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 430, 607 adet işlem
-
17:58PRKAB
Yüzde 9.96 oranında artışla 49.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 155 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 7 kaybederek (% -0.11 ) 1, 544
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DOBUR, SANFM, GESAN, ARENA, TETMT, RALYH, SELGD, DITAS, FRIGO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERCN, BASGZ