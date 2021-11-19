***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 14:14
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İsmi DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmet@yapikredi.com.tr
Devran ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 0212 385 48 46 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978718
BIST
17:281.741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,20
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:2811,1430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1070
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:2812,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0487
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:28661,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,06
|Açılış
|: 661,15
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:26
|FRIGO
|2,86
|31.654.482
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|9.475.162
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PENTA
|187,60
|23.351.840
|% 9,96
|
|PRKAB
|49,22
|68.808.012
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|102.634.853
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,97
|469.788.491
|% -9,93
|
|PGSUS
|94,40
|416.335.355
|% -6,53
|
|DOCO
|953,00
|62.720.388
|% -6,16
|
|TAVHL
|28,18
|321.134.028
|% -5,12
|
|THYAO
|17,24
|2.398.566.426
|% -4,22
|
|KRDMD
|8,28
|2.164.178.509
|% 5,61
|
|GARAN
|12,20
|1.779.708.173
|% -0,33
|
|YKBNK
|3,57
|1.478.728.626
|% -0,83
|
|SISE
|11,23
|1.250.451.494
|% 1,08
|
|YKBNK
|3,57
|1.478.728.626
|% -0,83
|
|KRDMD
|8,28
|2.164.178.509
|% 5,61
|
|ODAS
|1,59
|330.404.720
|% 2,58
|
|TSKB
|1,56
|286.069.773
|% -1,27
|
|ADESE
|1,06
|186.158.001
|% -0,93
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0995
|11,1443
|% 0,98
|
|Euro
|12,5570
|12,6119
|% 0,38
|
|Sterlin
|14,8570
|14,9315
|% -0,01
|
|Frank
|11,9040
|11,9757
|% 0,18
|
|Riyal
|2,9416
|2,9563
|% 0,24
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-0,85
|
|Altın Gr.
|661
|661
|0,69
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,83
|8,84
|0,03
|
|B. Petrol
|80,03
|80,03
|-1,21
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 87 kaybederek (% -0.15 ) 1, 904
-
17:37XU100
Endeks 1, 741 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 25, 524.00 milyon TL de
-
17:37BERA
Yüzde 9.94 oranında artışla 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 666, 677 adet işlem
-
17:36NIBAS
Yüzde 6.30 oranında artışla 7.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 170, 345 adet işlem
-
17:35NIBAS
Yüzde 6.01 oranında artışla 7.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 129, 374 adet işlem