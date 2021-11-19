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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.11.2021 14:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 3396525 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 212 385 48 46 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978720


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler14:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FRIGO 2,86 31.133.827 % 10,00  
DURDO 15,84 22.045.286 % 10,00  
TETMT 209,50 9.170.130 % 9,97  
DOBUR 180,90 30.856.113 % 9,97  
PRKAB 49,22 63.211.157 % 9,96  
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14:04 Alış Satış %  
Dolar 11,1448 11,1605 % 1,13  
Euro 12,5862 12,6044 % 0,32  
Sterlin 14,8961 14,9708 % 0,26  
Frank 11,9560 12,0280 % 0,62  
Riyal 2,9558 2,9706 % 0,73  
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14:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.860 -0,62  
Altın Gr. 667 667 6,16  
Cumhuriyet 4.392 4.458 6,00  
Tam 4.374 4.486 0,76  
Yarım 2.114 2.170 0,37  
Çeyrek 1.060 1.085 0,19  
Gümüş.Ons 24,76 24,79 -0,04  
Gümüş Gr. 8,88 8,89 0,08  
B. Petrol 79,67 79,67 -1,57  
Seans Raporu 14:04
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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