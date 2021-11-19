***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 14:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 3396525 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 212 385 48 46 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978720
BIST
14:041.745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 8,61
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.735
14:0411,1605
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1245
|Açılış
|: 11,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
14:0412,6044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0398
|Açılış
|: 12,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
14:04665,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 4,74
|Açılış
|: 665,17
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler14:04
|FRIGO
|2,86
|31.133.827
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|22.045.286
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|9.170.130
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|63.211.157
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|94.544.344
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,04
|347.347.107
|% -9,48
|
|ORMA
|24,02
|163.065
|% -4,00
|
|PGSUS
|97,00
|188.820.740
|% -3,96
|
|MERIT
|27,24
|11.902.269
|% -3,61
|
|KRDMD
|8,28
|1.640.680.073
|% 5,61
|
|THYAO
|17,53
|1.306.304.261
|% -2,61
|
|GARAN
|12,24
|1.062.748.941
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,56
|878.606.867
|% -1,11
|
|SISE
|11,19
|784.227.725
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,56
|878.606.867
|% -1,11
|
|KRDMD
|8,28
|1.640.680.073
|% 5,61
|
|ODAS
|1,59
|195.218.981
|% 2,58
|
|DOHOL
|3,10
|369.128.609
|% 5,44
|
|KARSN
|4,10
|456.118.334
|% 6,77
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1448
|11,1605
|% 1,13
|
|Euro
|12,5862
|12,6044
|% 0,32
|
|Sterlin
|14,8961
|14,9708
|% 0,26
|
|Frank
|11,9560
|12,0280
|% 0,62
|
|Riyal
|2,9558
|2,9706
|% 0,73
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-0,62
|
|Altın Gr.
|667
|667
|6,16
|
|Cumhuriyet
|4.392
|4.458
|6,00
|
|Tam
|4.374
|4.486
|0,76
|
|Yarım
|2.114
|2.170
|0,37
|
|Çeyrek
|1.060
|1.085
|0,19
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,88
|8,89
|0,08
|
|B. Petrol
|79,67
|79,67
|-1,57
|