***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 14:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 0212 3854846 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978721
BIST
15:451.735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,98
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.732
15:4511,0923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0563
|Açılış
|: 11,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
15:4512,4924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0722
|Açılış
|: 12,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
15:45662,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,29
|Açılış
|: 662,79
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler15:45
|FRIGO
|2,86
|31.502.078
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|9.399.323
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|66.152.741
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.455.275
|% 9,95
|
|MERCN
|12,35
|96.166.925
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,96
|411.486.305
|% -9,99
|
|DOCO
|946,10
|46.826.971
|% -6,84
|
|PGSUS
|94,25
|292.297.373
|% -6,68
|
|THYAO
|17,20
|1.819.827.188
|% -4,44
|
|KRDMD
|8,26
|1.918.969.670
|% 5,36
|
|THYAO
|17,20
|1.819.827.188
|% -4,44
|
|GARAN
|12,21
|1.362.541.665
|% -0,25
|
|YKBNK
|3,54
|1.206.588.825
|% -1,67
|
|SISE
|11,26
|1.078.270.375
|% 1,35
|
|YKBNK
|3,54
|1.206.588.825
|% -1,67
|
|KRDMD
|8,26
|1.918.969.670
|% 5,36
|
|ODAS
|1,60
|297.698.917
|% 3,23
|
|TSKB
|1,54
|242.171.722
|% -2,53
|
|DOHOL
|3,09
|455.773.964
|% 5,10
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0813
|11,0923
|% 0,51
|
|Euro
|12,4776
|12,4924
|% -0,57
|
|Sterlin
|14,8243
|14,8987
|% -0,23
|
|Frank
|11,8921
|11,9637
|% 0,08
|
|Riyal
|2,9394
|2,9541
|% 0,17
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-0,37
|
|Altın Gr.
|662
|662
|1,46
|
|Cumhuriyet
|4.379
|4.445
|-7,00
|
|Tam
|4.355
|4.466
|-18,46
|
|Yarım
|2.105
|2.161
|-8,93
|
|Çeyrek
|1.056
|1.080
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,80
|8,81
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,48
|78,48
|-2,76
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
15:59ALGYO
Yüzde 5.82 oranında artışla 26.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 628, 831 adet işlem
-
15:58DOHOL
Yüzde 5.10 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 154, 682 adet işlem
-
15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 43 kaybederek (% -0.16 ) 1, 544
-
15:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FRIGO, DITAS, RALYH, TETMT, CELHA, DOGUB, PRKAB, DOBUR
-
15:57
KRDMD, AVOD, DEVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında