***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 14:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 212 385 48 46 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978723
BIST
16:551.735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,67
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
16:5511,0885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0525
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
16:5512,5294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0352
|Açılış
|: 12,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
16:55661,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,21
|Açılış
|: 661,70
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler16:55
|FRIGO
|2,86
|31.645.693
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|26.804.319
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.447.508
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|67.530.655
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|97.028.127
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,97
|458.448.108
|% -9,93
|
|DOCO
|931,50
|55.392.288
|% -8,28
|
|PGSUS
|93,40
|384.925.834
|% -7,52
|
|TAVHL
|27,96
|268.166.082
|% -5,86
|
|THYAO
|17,14
|2.210.547.137
|% -4,78
|
|KRDMD
|8,24
|2.068.834.446
|% 5,10
|
|GARAN
|12,17
|1.664.480.175
|% -0,57
|
|YKBNK
|3,55
|1.407.460.935
|% -1,39
|
|SISE
|11,22
|1.215.325.323
|% 0,99
|
|YKBNK
|3,55
|1.407.460.935
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,24
|2.068.834.446
|% 5,10
|
|ODAS
|1,59
|329.166.827
|% 2,58
|
|TSKB
|1,55
|284.631.940
|% -1,90
|
|KARSN
|4,12
|674.796.781
|% 7,29
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0808
|11,0885
|% 0,48
|
|Euro
|12,5198
|12,5294
|% -0,28
|
|Sterlin
|14,8369
|14,9113
|% -0,14
|
|Frank
|11,8932
|11,9648
|% 0,09
|
|Riyal
|2,9420
|2,9567
|% 0,25
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|3,87
|
|Altın Gr.
|662
|662
|1,28
|
|Cumhuriyet
|4.374
|4.440
|-12,00
|
|Tam
|4.349
|4.460
|-24,70
|
|Yarım
|2.102
|2.157
|-11,95
|
|Çeyrek
|1.054
|1.079
|-5,97
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,80
|8,81
|-0,00
|
|B. Petrol
|78,90
|78,90
|-2,34
|