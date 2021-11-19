***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 14:24
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 212 385 48 46 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978727
BIST
17:301.740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:3011,1430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1070
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:3012,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0487
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:30662,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,96
|Açılış
|: 661,75
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:30
|FRIGO
|2,86
|31.782.432
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.350.476
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.475.162
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|68.816.133
|% 9,96
|
|BASGZ
|13,96
|474.557.068
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|102.657.849
|% -9,99
|
|PGSUS
|94,00
|441.139.732
|% -6,93
|
|DOCO
|958,10
|64.794.766
|% -5,66
|
|TAVHL
|28,04
|335.407.135
|% -5,59
|
|THYAO
|17,21
|2.453.544.253
|% -4,39
|
|KRDMD
|8,26
|2.186.521.343
|% 5,36
|
|GARAN
|12,18
|1.799.921.604
|% -0,49
|
|YKBNK
|3,57
|1.492.959.491
|% -0,83
|
|SISE
|11,24
|1.254.623.326
|% 1,17
|
|YKBNK
|3,57
|1.492.959.491
|% -0,83
|
|KRDMD
|8,26
|2.186.521.343
|% 5,36
|
|ODAS
|1,61
|364.260.535
|% 3,87
|
|TSKB
|1,55
|286.316.202
|% -1,90
|
|ADESE
|1,06
|190.920.016
|% -0,93
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1322
|11,1430
|% 0,97
|
|Euro
|12,5970
|12,6133
|% 0,39
|
|Sterlin
|14,8793
|14,9540
|% 0,14
|
|Frank
|11,9191
|11,9910
|% 0,31
|
|Riyal
|2,9458
|2,9606
|% 0,39
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-3,28
|
|Altın Gr.
|664
|664
|3,28
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,87
|8,88
|0,07
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|-2,63
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:40TUCLK
Yüzde 4.12 oranında artışla 14.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 851, 380 adet işlem
-
17:39KRDMB
Yüzde 5.15 oranında artışla 7.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 670, 861 adet işlem
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 87 kaybederek (% -0.15 ) 1, 904
-
17:37XU100
Endeks 1, 741 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 25, 524.00 milyon TL de
-
17:37BERA
Yüzde 9.94 oranında artışla 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 666, 677 adet işlem