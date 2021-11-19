***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 14:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 212 385 48 46 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978729
BIST
17:261.741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,41
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:2611,1443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1083
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:2612,6119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0473
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:26661,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,68
|Açılış
|: 661,18
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:26
|FRIGO
|2,86
|31.654.482
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.350.476
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.475.162
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|68.811.950
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|102.644.721
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,97
|470.881.873
|% -9,93
|
|PGSUS
|94,45
|420.330.819
|% -6,49
|
|DOCO
|957,10
|63.594.420
|% -5,76
|
|TAVHL
|28,16
|323.499.359
|% -5,19
|
|THYAO
|17,22
|2.409.785.719
|% -4,33
|
|KRDMD
|8,26
|2.169.890.422
|% 5,36
|
|GARAN
|12,20
|1.785.610.416
|% -0,33
|
|YKBNK
|3,57
|1.478.982.711
|% -0,83
|
|SISE
|11,22
|1.251.051.363
|% 0,99
|
|YKBNK
|3,57
|1.478.982.711
|% -0,83
|
|KRDMD
|8,26
|2.169.890.422
|% 5,36
|
|ODAS
|1,59
|330.416.997
|% 2,58
|
|TSKB
|1,56
|286.178.608
|% -1,27
|
|ADESE
|1,06
|186.230.741
|% -0,93
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0995
|11,1443
|% 0,98
|
|Euro
|12,5570
|12,6119
|% 0,38
|
|Sterlin
|14,8570
|14,9316
|% -0,01
|
|Frank
|11,9039
|11,9756
|% 0,18
|
|Riyal
|2,9414
|2,9561
|% 0,23
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-3,28
|
|Altın Gr.
|664
|664
|3,28
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,87
|8,88
|0,07
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|-2,63
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:40TUCLK
Yüzde 4.12 oranında artışla 14.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 851, 380 adet işlem
-
17:39KRDMB
Yüzde 5.15 oranında artışla 7.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 670, 861 adet işlem
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 87 kaybederek (% -0.15 ) 1, 904
-
17:37XU100
Endeks 1, 741 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 25, 524.00 milyon TL de
-
17:37BERA
Yüzde 9.94 oranında artışla 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 666, 677 adet işlem