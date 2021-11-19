***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 14:26
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmet@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 0212 3854846 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978731
BIST
16:511.735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,99
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
16:5111,0784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0424
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
16:5112,5234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0412
|Açılış
|: 12,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
16:51661,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,28
|Açılış
|: 661,78
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler16:51
|FRIGO
|2,86
|31.645.693
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|26.401.693
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.447.508
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|67.530.655
|% 9,96
|
|BASGZ
|13,96
|457.702.961
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|97.028.041
|% -9,99
|
|DOCO
|937,70
|55.082.262
|% -7,67
|
|PGSUS
|93,55
|382.403.028
|% -7,38
|
|TAVHL
|28,06
|261.753.828
|% -5,52
|
|THYAO
|17,13
|2.203.750.941
|% -4,83
|
|KRDMD
|8,25
|2.066.054.217
|% 5,23
|
|GARAN
|12,20
|1.647.975.308
|% -0,33
|
|YKBNK
|3,55
|1.384.645.285
|% -1,39
|
|SISE
|11,22
|1.213.526.703
|% 0,99
|
|YKBNK
|3,55
|1.384.645.285
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,25
|2.066.054.217
|% 5,23
|
|ODAS
|1,60
|329.008.582
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|284.615.822
|% -1,90
|
|KARSN
|4,11
|672.955.663
|% 7,03
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0728
|11,0784
|% 0,38
|
|Euro
|12,5129
|12,5234
|% -0,33
|
|Sterlin
|14,8463
|14,9208
|% -0,08
|
|Frank
|11,8987
|11,9704
|% 0,13
|
|Riyal
|2,9432
|2,9580
|% 0,30
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|0,72
|
|Altın Gr.
|662
|662
|1,90
|
|Cumhuriyet
|4.384
|4.450
|-2,00
|
|Tam
|4.353
|4.464
|-20,95
|
|Yarım
|2.104
|2.159
|-10,13
|
|Çeyrek
|1.055
|1.080
|-5,06
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,81
|8,82
|0,01
|
|B. Petrol
|79,15
|79,15
|-2,09
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 5 kaybederek (% -0.60 ) 1, 896
-
17:07XU100
Endeks 1, 735 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 11 altında . İşlem hacmi 23, 995.00 milyon TL de
-
17:06GMTAS
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 135, 272 adet işlem
-
17:04MERIT
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 26.94 lira fiyatla işlem gören hissede 559, 793 adet işlem
-
17:03EUYO
Yüzde 7.14 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 316, 798 adet işlem