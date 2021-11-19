***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 14:26
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 3396525 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 0212 3854846 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978732
BIST
15:081.736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,00
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.732
15:0811,1124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0764
|Açılış
|: 11,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
15:0812,5573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0073
|Açılış
|: 12,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
15:08665,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 5,24
|Açılış
|: 665,73
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler15:08
|FRIGO
|2,86
|31.388.216
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|9.367.689
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|65.246.797
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.423.094
|% 9,95
|
|MERCN
|12,35
|95.572.890
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,00
|397.161.528
|% -9,74
|
|DOCO
|953,00
|43.789.182
|% -6,16
|
|PGSUS
|95,15
|250.356.312
|% -5,79
|
|ULAS
|3,75
|1.568.549
|% -4,34
|
|KRDMD
|8,26
|1.879.401.879
|% 5,36
|
|THYAO
|17,25
|1.624.076.630
|% -4,17
|
|GARAN
|12,19
|1.284.889.777
|% -0,41
|
|YKBNK
|3,50
|1.165.679.154
|% -2,78
|
|SISE
|11,15
|870.884.964
|% 0,36
|
|YKBNK
|3,50
|1.165.679.154
|% -2,78
|
|KRDMD
|8,26
|1.879.401.879
|% 5,36
|
|ODAS
|1,60
|272.481.620
|% 3,23
|
|TSKB
|1,54
|240.985.149
|% -2,53
|
|DOHOL
|3,08
|420.482.257
|% 4,76
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0918
|11,1124
|% 0,69
|
|Euro
|12,5320
|12,5573
|% -0,06
|
|Sterlin
|14,9263
|15,0011
|% 0,46
|
|Frank
|11,9645
|12,0365
|% 0,69
|
|Riyal
|2,9584
|2,9732
|% 0,81
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|1,44
|
|Altın Gr.
|666
|666
|5,64
|
|Cumhuriyet
|4.396
|4.462
|10,00
|
|Tam
|4.375
|4.486
|1,51
|
|Yarım
|2.114
|2.170
|0,73
|
|Çeyrek
|1.061
|1.085
|0,37
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,85
|8,86
|0,05
|
|B. Petrol
|78,73
|78,73
|-2,51
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:18THYAO
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 17.31 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 865, 123 adet işlem
-
15:17XU100
Endeks 1, 733 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 18, 922.00 milyon TL de
-
15:17PGSUS
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 95.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 510, 228 adet işlem
-
15:14DOCO
Yüzde -5.88 oranında düşüşle 955.90 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 302 adet işlem
-
15:13THYAO
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 17.32 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 347, 683 adet işlem