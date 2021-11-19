***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 14:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İsmi DURMUŞ Fon Müdürü 0212 3396525 fonhizmet@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 212 385 48 46 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978733
BIST
15:031.733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,79
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.732
15:0311,1233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0873
|Açılış
|: 11,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
15:0312,5684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0038
|Açılış
|: 12,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
15:03666,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 6,14
|Açılış
|: 666,63
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler15:01
|DURDO
|15,84
|22.265.731
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|31.379.999
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|9.353.652
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|65.201.564
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|95.472.015
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,98
|396.553.898
|% -9,86
|
|DOCO
|950,00
|43.318.230
|% -6,46
|
|PGSUS
|95,65
|245.847.743
|% -5,30
|
|ULAS
|3,75
|1.568.549
|% -4,34
|
|KRDMD
|8,26
|1.876.837.105
|% 5,36
|
|THYAO
|17,30
|1.607.736.376
|% -3,89
|
|GARAN
|12,17
|1.280.079.566
|% -0,57
|
|YKBNK
|3,51
|1.162.943.389
|% -2,50
|
|SISE
|11,13
|866.247.586
|% 0,18
|
|YKBNK
|3,51
|1.162.943.389
|% -2,50
|
|KRDMD
|8,26
|1.876.837.105
|% 5,36
|
|ODAS
|1,59
|271.199.744
|% 2,58
|
|TSKB
|1,54
|240.605.137
|% -2,53
|
|DOHOL
|3,08
|418.542.969
|% 4,76
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1105
|11,1219
|% 0,78
|
|Euro
|12,5520
|12,5673
|% 0,02
|
|Sterlin
|14,9279
|15,0028
|% 0,47
|
|Frank
|11,9654
|12,0375
|% 0,70
|
|Riyal
|2,9589
|2,9738
|% 0,83
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|1,07
|
|Altın Gr.
|666
|666
|5,68
|
|Cumhuriyet
|4.396
|4.462
|10,00
|
|Tam
|4.377
|4.488
|3,53
|
|Yarım
|2.115
|2.171
|1,71
|
|Çeyrek
|1.061
|1.086
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,78
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,85
|8,86
|0,05
|
|B. Petrol
|78,73
|78,73
|-2,51
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:18THYAO
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 17.31 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 865, 123 adet işlem
-
15:17XU100
Endeks 1, 733 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 18, 922.00 milyon TL de
-
15:17PGSUS
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 95.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 510, 228 adet işlem
-
15:14DOCO
Yüzde -5.88 oranında düşüşle 955.90 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 302 adet işlem
-
15:13THYAO
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 17.32 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 347, 683 adet işlem