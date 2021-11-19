***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 14:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 0212 3854846 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978734
BIST
17:511.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,98
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:5111,1778
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1418
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:5112,6397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0751
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:51665,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 5,20
|Açılış
|: 665,69
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:51
|FRIGO
|2,86
|31.806.651
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|40.655.121
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.450.123
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.479.771
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|BASGZ
|13,96
|480.331.822
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|104.753.101
|% -9,99
|
|PGSUS
|93,00
|472.697.517
|% -7,92
|
|TAVHL
|27,86
|349.877.352
|% -6,20
|
|DOCO
|954,00
|66.573.130
|% -6,07
|
|THYAO
|17,14
|2.591.469.574
|% -4,78
|
|KRDMD
|8,22
|2.232.332.469
|% 4,85
|
|GARAN
|12,13
|1.937.244.887
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,56
|1.547.189.939
|% -1,11
|
|SISE
|11,20
|1.290.288.961
|% 0,81
|
|YKBNK
|3,56
|1.547.189.939
|% -1,11
|
|KRDMD
|8,22
|2.232.332.469
|% 4,85
|
|ODAS
|1,61
|373.643.178
|% 3,87
|
|TSKB
|1,56
|316.912.992
|% -1,27
|
|ADESE
|1,06
|195.846.969
|% -0,93
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1676
|11,1778
|% 1,28
|
|Euro
|12,6277
|12,6397
|% 0,60
|
|Sterlin
|14,9429
|15,0178
|% 0,57
|
|Frank
|11,9748
|12,0469
|% 0,77
|
|Riyal
|2,9582
|2,9730
|% 0,81
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|0,34
|
|Altın Gr.
|662
|662
|1,92
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,85
|8,85
|0,04
|
|B. Petrol
|79,97
|79,97
|-1,27
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59ITTFH
Yüzde 4.23 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 430, 607 adet işlem
-
17:58PRKAB
Yüzde 9.96 oranında artışla 49.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 155 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 7 kaybederek (% -0.11 ) 1, 544
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DOBUR, SANFM, GESAN, ARENA, TETMT, RALYH, SELGD, DITAS, FRIGO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERCN, BASGZ