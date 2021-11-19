***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 14:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 0212 385 48 46 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978736
BIST
14:331.740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,37
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.735
14:3311,1289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0929
|Açılış
|: 11,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
14:3312,5732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0086
|Açılış
|: 12,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
14:33665,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 5,24
|Açılış
|: 665,74
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler14:31
|DURDO
|15,84
|22.077.552
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|31.273.856
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|9.212.240
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|63.639.026
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|94.959.576
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,97
|381.797.396
|% -9,93
|
|DOCO
|966,00
|39.277.706
|% -4,88
|
|PGSUS
|96,40
|207.870.561
|% -4,55
|
|ORMA
|24,02
|163.065
|% -4,00
|
|KRDMD
|8,30
|1.695.890.684
|% 5,87
|
|THYAO
|17,48
|1.414.071.912
|% -2,89
|
|GARAN
|12,21
|1.133.973.483
|% -0,25
|
|YKBNK
|3,54
|942.976.138
|% -1,67
|
|SISE
|11,13
|826.050.850
|% 0,18
|
|YKBNK
|3,54
|942.976.138
|% -1,67
|
|KRDMD
|8,30
|1.695.890.684
|% 5,87
|
|ODAS
|1,60
|226.991.128
|% 3,23
|
|DOHOL
|3,08
|391.669.717
|% 4,76
|
|KARSN
|4,11
|487.189.031
|% 7,03
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1204
|11,1312
|% 0,86
|
|Euro
|12,5641
|12,5786
|% 0,11
|
|Sterlin
|14,9286
|15,0034
|% 0,47
|
|Frank
|11,9733
|12,0455
|% 0,76
|
|Riyal
|2,9616
|2,9764
|% 0,92
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|0,86
|
|Altın Gr.
|667
|667
|6,37
|
|Cumhuriyet
|4.392
|4.458
|6,00
|
|Tam
|4.374
|4.486
|0,78
|
|Yarım
|2.114
|2.170
|0,38
|
|Çeyrek
|1.060
|1.085
|0,19
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,78
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,86
|8,87
|0,06
|
|B. Petrol
|79,14
|79,14
|-2,10
|
Seans Raporu
14:31
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-
14:47XU100
Endeks 1, 743 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 17, 111.00 milyon TL de
-
14:47OZKGY
Yüzde 6.82 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 454, 303 adet işlem
-
14:47OZKGY
Yüzde 6.82 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 454, 303 adet işlem
-
14:46CEMTS
Yüzde 5.21 oranında artışla 16.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 492, 913 adet işlem
-
14:45MERKO
Yüzde 5.69 oranında artışla 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 446, 160 adet işlem