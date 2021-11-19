***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 13:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 0212 3854846 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978693
BIST
17:081.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,90
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:0811,0741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0381
|Açılış
|: 11,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:0812,5315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0331
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:08664,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 3,58
|Açılış
|: 664,07
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:08
|FRIGO
|2,86
|31.654.482
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|38.464.076
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.160.542
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.447.508
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|MERCN
|12,35
|97.079.058
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,01
|464.761.939
|% -9,67
|
|DOCO
|927,10
|58.668.979
|% -8,71
|
|PGSUS
|93,55
|392.576.853
|% -7,38
|
|TAVHL
|27,82
|287.529.285
|% -6,33
|
|THYAO
|17,15
|2.273.397.253
|% -4,72
|
|KRDMD
|8,28
|2.103.700.218
|% 5,61
|
|GARAN
|12,19
|1.701.496.022
|% -0,41
|
|YKBNK
|3,57
|1.427.772.690
|% -0,83
|
|SISE
|11,24
|1.234.497.616
|% 1,17
|
|YKBNK
|3,57
|1.427.772.690
|% -0,83
|
|KRDMD
|8,28
|2.103.700.218
|% 5,61
|
|ODAS
|1,60
|329.527.154
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|284.937.423
|% -1,90
|
|ADESE
|1,06
|180.374.268
|% -0,93
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0631
|11,0741
|% 0,35
|
|Euro
|12,5188
|12,5315
|% -0,26
|
|Sterlin
|14,8589
|14,9334
|% 0,01
|
|Frank
|11,9181
|11,9899
|% 0,30
|
|Riyal
|2,9446
|2,9593
|% 0,34
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-3,99
|
|Altın Gr.
|664
|664
|3,77
|
|Cumhuriyet
|4.374
|4.440
|-12,00
|
|Tam
|4.364
|4.475
|-9,91
|
|Yarım
|2.109
|2.165
|-4,80
|
|Çeyrek
|1.058
|1.082
|-2,39
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,87
|8,88
|0,07
|
|B. Petrol
|78,77
|78,77
|-2,47
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:23CELHA
Yüzde 8.46 oranında artışla 8.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 390, 105 adet işlem
-
17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 62 kaybederek (% -0.35 ) 1, 901
-
17:22XU100
Endeks 1, 739 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 24, 628.00 milyon TL de
-
17:22DOGUB
Yüzde 9.87 oranında artışla 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 870, 232 adet işlem
-
17:21KRDMA
Yüzde 5.41 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 777, 685 adet işlem