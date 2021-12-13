***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.12.2021 18:12
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
FERZAN PEYK 01.01.2016 2018-?/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 26 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
BAŞAR ERAKSOY 15.05.2015 2019 - ... / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Alternatif Yatırım Ürünleri / Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü 2015-2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticis 13 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982954
BIST
18:052.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.102
|
0
En Düşük
0
18:0514,1661
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 0,3335
|Açılış
|: 14,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9300
|
14,2941
En Düşük
13,7980
18:0516,0165
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 0,3993
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
16,1386
En Düşük
15,5796
18:05817,66
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 22,82
|Açılış
|: 818,05
|
|Önceki Kapanış
|: 794,84
|
821,78
En Düşük
792,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKYHO
|2,03
|98.167.516
|% 0,00
|
|TRGYO
|4,62
|79.782.365
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,09
|36.439.221
|% 0,00
|
|SAFKR
|8,10
|17.838.745
|% 0,00
|
|MTRKS
|23,86
|22.041.092
|% 0,00
|
|AKYHO
|2,03
|98.167.516
|% 0,00
|
|TRGYO
|4,62
|79.782.365
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,09
|36.439.221
|% 0,00
|
|SAFKR
|8,10
|17.838.745
|% 0,00
|
|MTRKS
|23,86
|22.041.092
|% 0,00
|
|GARAN
|11,92
|3.920.707.600
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,46
|3.296.378.059
|% 0,00
|
|THYAO
|22,64
|3.172.106.159
|% 0,00
|
|PETKM
|9,94
|3.127.441.165
|% 0,00
|
|SISE
|16,14
|2.621.524.878
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,53
|1.532.403.299
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,73
|2.024.643.635
|% 0,00
|
|GARAN
|11,92
|3.920.707.600
|% 0,00
|
|PETKM
|9,94
|3.127.441.165
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,46
|3.296.378.059
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1617
|14,1661
|% 2,41
|
|Euro
|15,9737
|16,0165
|% 2,56
|
|Sterlin
|18,7344
|18,8284
|% 2,83
|
|Frank
|15,3435
|15,4359
|% 2,74
|
|Riyal
|3,7800
|3,7990
|% 2,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|0,91
|
|Altın Gr.
|817
|817
|22,34
|
|Cumhuriyet
|5.365
|5.446
|77,00
|
|Tam
|5.342
|5.493
|97,79
|
|Yarım
|2.582
|2.657
|47,30
|
|Çeyrek
|1.295
|1.329
|23,65
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,17
|10,19
|0,26
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:04XU100
Endeks 2, 102 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 46, 029.00 milyon TL de
-
10:04MIATK
Yüzde 10.00 oranında artışla 33.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 377, 625 adet işlem
-
10:03KRDMB
Yüzde 8.40 oranında artışla 10.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 834, 728 adet işlem
-
10:02AKSA
Yüzde 9.98 oranında artışla 35.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 571, 893 adet işlem
-
10:01PETKM
Yüzde 7.23 oranında artışla 9.94 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 726, 589 adet işlem