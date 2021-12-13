***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.12.2021 18:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferzan PEYK 01.01.2016 2018-/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 26 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Başar ERAKSOY 15.05.2015 2019 - ... / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Alternatif Yatırım Ürünleri / Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü 2015-2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticisi 13 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982962
BIST
11:372.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,59
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.153
11:3714,6628
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,2665
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7265
En Düşük
14,3636
11:3716,5559
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,3433
|Açılış
|: 16,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6088
En Düşük
16,1749
11:37831,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 11,82
|Açılış
|: 831,44
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
837,54
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler11:37
|TETMT
|275,00
|5.724.727
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|2.977.295
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|15.000.980
|% 9,99
|
|SONME
|45,50
|687.596
|% 9,96
|
|DOBUR
|150,20
|1.993.154
|% 9,96
|
|MMCAS
|4,02
|1.170.837
|% -7,16
|
|MERIT
|31,96
|44.742.949
|% -6,88
|
|ATLAS
|1,36
|3.341.289
|% -6,21
|
|QUAGR
|13,63
|41.927.724
|% -5,94
|
|ALBRK
|2,04
|49.975.559
|% -5,56
|
|THYAO
|23,80
|2.187.725.857
|% 5,40
|
|GARAN
|12,16
|1.386.793.185
|% 0,00
|
|SISE
|16,21
|1.187.020.567
|% -2,29
|
|YKBNK
|3,85
|980.459.320
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,75
|884.478.240
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,75
|884.478.240
|% 2,23
|
|YKBNK
|3,85
|980.459.320
|% -1,28
|
|TSKB
|1,72
|408.219.208
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,24
|149.602.584
|% -1,59
|
|GARAN
|12,16
|1.386.793.185
|% 0,00
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6607
|14,6628
|% 1,85
|
|Euro
|16,5127
|16,5559
|% 2,12
|
|Sterlin
|19,3321
|19,4291
|% 1,87
|
|Frank
|15,7450
|15,8399
|% 1,53
|
|Riyal
|3,8832
|3,9027
|% 1,51
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-1,62
|
|Altın Gr.
|830
|830
|10,79
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,93
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|0,14
|
|B. Petrol
|73,41
|73,41
|-0,29
|