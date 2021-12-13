Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.12.2021 18:14
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferzan PEYK 01.01.2016 2018-/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 26 SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Başar ERAKSOY 15.05.2015 2019 - ... / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Alternatif Yatırım Ürünleri / Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü 2015-2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticisi 13 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982963


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:462.153
Değişim :  -0,22% |  -4,66
Açılış :  2.191  
Önceki Kapanış :  2.158  
En Yüksek
2.195 En Düşük
2.153
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOGUB 3,85 2.980.953 % 10,00  
TETMT 275,00 5.775.602 % 10,00  
NIBAS 16,73 15.097.830 % 9,99  
SONME 45,50 687.596 % 9,96  
DOBUR 150,20 1.993.154 % 9,96  
daha fazla
11:44 Alış Satış %  
Dolar 14,6598 14,6704 % 1,90  
Euro 16,5156 16,5589 % 2,14  
Sterlin 19,3161 19,4130 % 1,79  
Frank 15,7357 15,8305 % 1,47  
Riyal 3,8796 3,8990 % 1,41  
daha fazla
11:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 -3,00  
Altın Gr. 831 831 11,29  
Cumhuriyet 5.410 5.492 46,00  
Tam 5.383 5.523 29,61  
Yarım 2.602 2.672 14,32  
Çeyrek 1.305 1.336 7,16  
Gümüş.Ons 21,86 21,89 -0,08  
Gümüş Gr. 10,29 10,30 0,14  
B. Petrol 73,14 73,14 -0,56  
Seans Raporu 11:44
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru