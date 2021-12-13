***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.12.2021 18:14
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferzan PEYK 01.01.2016 2018-/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 26 SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Başar ERAKSOY 15.05.2015 2019 - ... / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Alternatif Yatırım Ürünleri / Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü 2015-2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticisi 13 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982963
BIST
11:462.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -4,66
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.153
11:4614,6693
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,2730
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7265
En Düşük
14,3636
11:4616,5712
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 0,3586
|Açılış
|: 16,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6088
En Düşük
16,1749
11:46831,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 12,13
|Açılış
|: 831,74
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
837,54
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler11:44
|DOGUB
|3,85
|2.980.953
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|5.775.602
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|15.097.830
|% 9,99
|
|SONME
|45,50
|687.596
|% 9,96
|
|DOBUR
|150,20
|1.993.154
|% 9,96
|
|MERIT
|31,84
|46.110.762
|% -7,23
|
|MMCAS
|4,02
|1.170.837
|% -7,16
|
|QUAGR
|13,58
|43.891.081
|% -6,28
|
|ATLAS
|1,36
|3.436.242
|% -6,21
|
|ALBRK
|2,03
|57.026.431
|% -6,02
|
|THYAO
|23,90
|2.351.098.184
|% 5,85
|
|GARAN
|12,17
|1.440.829.351
|% 0,08
|
|SISE
|16,20
|1.242.373.379
|% -2,35
|
|YKBNK
|3,85
|1.001.682.618
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,76
|953.875.444
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,76
|953.875.444
|% 2,60
|
|YKBNK
|3,85
|1.001.682.618
|% -1,28
|
|TSKB
|1,73
|441.736.126
|% 1,76
|
|SKBNK
|1,23
|164.902.933
|% -2,38
|
|GARAN
|12,17
|1.440.829.351
|% 0,08
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6598
|14,6704
|% 1,90
|
|Euro
|16,5156
|16,5589
|% 2,14
|
|Sterlin
|19,3161
|19,4130
|% 1,79
|
|Frank
|15,7357
|15,8305
|% 1,47
|
|Riyal
|3,8796
|3,8990
|% 1,41
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-3,00
|
|Altın Gr.
|831
|831
|11,29
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|0,14
|
|B. Petrol
|73,14
|73,14
|-0,56
|