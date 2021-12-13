***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.12.2021 18:14
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferzan Peyk 01.01.2016 2018-/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar
Başar ERAKSOY 15.05.2015 2019 - ... / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Alternatif Yatırım Ürünleri / Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü 2015-2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticisi 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982964
BIST
18:052.158
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 56,23
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.102
|
2.158
En Düşük
2.124
18:0514,3835
En Yüksek
|Değişim
|: 3,98%
|| 0,5509
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,4253
En Düşük
13,7980
18:0516,2321
En Yüksek
|Değişim
|: 3,94%
|| 0,6149
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
16,3127
En Düşük
15,5796
18:05820,12
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 25,28
|Açılış
|: 820,12
|
|Önceki Kapanış
|: 794,84
|
824,61
En Düşük
792,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|36,30
|2.125.403
|% 10,00
|
|MERIT
|34,32
|95.706.500
|% 10,00
|
|TKFEN
|26,20
|1.151.402.730
|% 9,99
|
|GARFA
|16,51
|10.278.863
|% 9,99
|
|SONME
|41,38
|3.020.119
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|5.159.275
|% -9,98
|
|FENER
|31,76
|191.665.436
|% -8,47
|
|KLGYO
|2,01
|98.468.792
|% -7,80
|
|RNPOL
|13,23
|330.562.928
|% -7,61
|
|QNBFL
|82,00
|750.860
|% -7,34
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 2,01
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 2,01
|
|THYAO
|22,58
|2.589.281.991
|% -0,27
|
|KRDMD
|11,69
|2.516.420.146
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 4,56
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,69
|1.737.463.775
|% 6,32
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 4,56
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 2,01
|
|TSKB
|1,70
|784.018.136
|% 3,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3823
|14,3835
|% 3,98
|
|Euro
|16,2059
|16,2321
|% 3,94
|
|Sterlin
|18,9740
|19,0692
|% 4,14
|
|Frank
|15,5180
|15,6115
|% 3,91
|
|Riyal
|3,8239
|3,8431
|% 4,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-14,33
|
|Altın Gr.
|820
|820
|25,28
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,97
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,16
|0,23
|
|B. Petrol
|73,59
|73,59
|-0,80
|