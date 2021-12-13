***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.12.2021 18:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
FERZAN PEYK 01.01.2016 2018-/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 26 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI VE SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
BAŞAR ERAKSOY 15.05.2015 2019 - ... / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Alternatif Yatırım Ürünleri / Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü 2015-2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticisi 13 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI VE SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982960
BIST
18:052.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.158
En Düşük
2.124
18:0514,4207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0244
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,4300
En Düşük
14,3636
18:0516,2961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0835
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
16,2961
En Düşük
16,1749
18:05818,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,06
|Açılış
|: 818,63
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
821,85
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|36,30
|2.125.403
|% 10,00
|
|MERIT
|34,32
|95.706.500
|% 10,00
|
|TKFEN
|26,20
|1.151.402.730
|% 9,99
|
|GARFA
|16,51
|10.278.863
|% 9,99
|
|SONME
|41,38
|3.020.119
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|5.159.275
|% -9,98
|
|FENER
|31,76
|191.665.436
|% -8,47
|
|KLGYO
|2,01
|98.468.792
|% -7,80
|
|RNPOL
|13,23
|330.562.928
|% -7,61
|
|QNBFL
|82,00
|750.860
|% -7,34
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 2,01
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 2,01
|
|THYAO
|22,58
|2.589.281.991
|% -0,27
|
|KRDMD
|11,69
|2.516.420.146
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 4,56
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,69
|1.737.463.775
|% 6,32
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 4,56
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 2,01
|
|TSKB
|1,70
|784.018.136
|% 3,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3963
|14,3988
|% 0,02
|
|Euro
|16,2172
|16,2554
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,9851
|19,0803
|% 0,05
|
|Frank
|15,5050
|15,5984
|% -0,02
|
|Riyal
|3,8226
|3,8418
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,27
|
|Altın Gr.
|819
|819
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,89
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,13
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,88
|72,88
|-0,82
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, EKGYO, SASA
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 57 artarak (% 2.38 ) 1, 914
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKFGY, DOBUR, UNLU, MERIT, UTPYA, SONME, HEDEF, MEDTR, PAMEL, GARFA
-
17:59
DNISI, UNLU, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
TEKTU, SAMAT, LUKSK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında