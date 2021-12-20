***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )İletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaDEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 212 385 48 46 info@ykportfoy.com.trANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.trBURÇİN DALBELER Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 0212 385 48 69 info@ykportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984787BIST