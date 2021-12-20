***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.12.2021 18:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 212 385 48 46 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
BURÇİN DALBELER Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 0212 385 48 69 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984796
BIST
17:141.804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,04
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
17:1411,4463
En Yüksek
|Değişim
|: -6,10%
|| -0,7436
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
17:1412,9720
En Yüksek
|Değişim
|: -6,27%
|| -0,8681
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
17:14659,06
En Yüksek
|Değişim
|: -6,89%
|| -48,74
|Açılış
|: 659,06
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler17:12
|PENTA
|359,70
|32.251.526
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.135.764
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.413.920
|% 9,96
|
|KUYAS
|4,54
|43.006.628
|% 9,93
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|DZGYO
|2,34
|84.457.285
|% -10,00
|
|GSDHO
|2,70
|236.136.087
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.472.504
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.874.540
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|GARAN
|11,87
|3.513.839.500
|% -0,08
|
|SISE
|12,98
|2.800.050.203
|% -2,26
|
|EREGL
|25,74
|2.206.038.593
|% 1,18
|
|KRDMD
|9,08
|1.692.273.825
|% -2,37
|
|THYAO
|19,11
|1.689.142.582
|% 1,22
|
|YKBNK
|3,59
|1.548.952.111
|% 3,16
|
|GARAN
|11,87
|3.513.839.500
|% -0,08
|
|SISE
|12,98
|2.800.050.203
|% -2,26
|
|DOHOL
|2,76
|521.271.048
|% -0,72
|
|KRDMD
|9,08
|1.692.273.825
|% -2,37
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3492
|11,3528
|% -6,87
|
|Euro
|12,8094
|12,9003
|% -6,79
|
|Sterlin
|15,1898
|15,2660
|% -6,55
|
|Frank
|12,2886
|12,3626
|% -7,04
|
|Riyal
|3,0177
|3,0328
|% -6,85
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|1,65
|
|Altın Gr.
|660
|660
|-47,39
|
|Cumhuriyet
|4.374
|4.440
|-465,00
|
|Tam
|4.346
|4.492
|-446,33
|
|Yarım
|2.100
|2.173
|-215,90
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-107,95
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,85
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,33
|8,34
|-0,61
|
|B. Petrol
|75,65
|75,65
|0,37
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27RNPOL
Yüzde 4.89 oranında artışla 12.45 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 851, 865 adet işlem
-
17:26XU100
Endeks 1, 810 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 31, 940.00 milyon TL de
-
17:26YONGA
Yüzde 7.93 oranında artışla 29.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 529 adet işlem
-
17:25HEDEF
Yüzde 9.22 oranında artışla 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 310, 144 adet işlem
-
17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, SISE, TUPRS