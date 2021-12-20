***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.12.2021 18:48
ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 0212 385 48 69 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984855
BIST
14:141.789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -15,12
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
14:1410,7508
En Yüksek
|Değişim
|: -11,81%
|| -1,4391
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,5798
14:1412,2192
En Yüksek
|Değişim
|: -11,71%
|| -1,6209
|Açılış
|: 12,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,0332
14:14628,26
En Yüksek
|Değişim
|: -11,24%
|| -79,54
|Açılış
|: 628,26
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
613,98
BIST En Aktif Hisseler14:14
|PENTA
|359,70
|28.962.789
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.979.185
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|11.774.459
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DZGYO
|2,34
|84.203.012
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.229.458
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.806.593
|% -9,93
|
|GARAN
|11,86
|2.266.467.514
|% -0,17
|
|SISE
|12,84
|1.709.743.710
|% -3,31
|
|EREGL
|25,26
|1.382.120.487
|% -0,71
|
|KRDMD
|8,96
|1.087.394.451
|% -3,66
|
|THYAO
|18,90
|1.032.570.326
|% 0,11
|
|YKBNK
|3,51
|726.172.369
|% 0,86
|
|GARAN
|11,86
|2.266.467.514
|% -0,17
|
|SISE
|12,84
|1.709.743.710
|% -3,31
|
|KRDMD
|8,96
|1.087.394.451
|% -3,66
|
|ODAS
|1,38
|163.006.306
|% 0,73
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,6998
|10,7508
|% -11,81
|
|Euro
|12,1234
|12,2192
|% -11,71
|
|Sterlin
|14,6852
|14,7588
|% -9,65
|
|Frank
|11,8876
|11,9592
|% -10,07
|
|Riyal
|2,9142
|2,9288
|% -10,05
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|0,51
|
|Altın Gr.
|656
|656
|-51,39
|
|Cumhuriyet
|4.444
|4.511
|-394,00
|
|Tam
|4.341
|4.467
|-470,59
|
|Yarım
|2.098
|2.161
|-227,64
|
|Çeyrek
|1.052
|1.081
|-113,82
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,30
|-0,66
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,13
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:29GSDHO
Yüzde -8.67 oranında düşüşle 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 766, 117 adet işlem
-
14:28PRKME
Yüzde -9.45 oranında düşüşle 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 205, 900 adet işlem
-
14:27PRKME
Yüzde -8.87 oranında düşüşle 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 191, 047 adet işlem
-
14:26XU100
Endeks 1, 789 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 86 altında . İşlem hacmi 19, 333.00 milyon TL de
-
14:25DZGYO
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 385, 070 adet işlem