***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.12.2021 19:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 0212 385 48 46 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
BURÇİN DALBELER Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 0212 385 48 69 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984866
BIST
14:081.793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -11,21
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
14:0810,8410
En Yüksek
|Değişim
|: -11,07%
|| -1,3489
|Açılış
|: 11,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,5798
14:0812,3241
En Yüksek
|Değişim
|: -10,95%
|| -1,5160
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,0332
14:08650,48
En Yüksek
|Değişim
|: -8,10%
|| -57,32
|Açılış
|: 650,48
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
647,92
BIST En Aktif Hisseler14:06
|PENTA
|359,70
|28.902.360
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.879.835
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|11.670.776
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DZGYO
|2,34
|84.142.801
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.229.458
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.800.490
|% -9,93
|
|GARAN
|11,88
|2.224.827.442
|% 0,00
|
|SISE
|12,99
|1.626.155.293
|% -2,18
|
|EREGL
|25,58
|1.317.290.499
|% 0,55
|
|KRDMD
|9,06
|1.062.198.767
|% -2,58
|
|THYAO
|19,00
|995.947.463
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,52
|688.678.011
|% 1,15
|
|GARAN
|11,88
|2.224.827.442
|% 0,00
|
|SISE
|12,99
|1.626.155.293
|% -2,18
|
|ODAS
|1,39
|162.471.098
|% 1,46
|
|KRDMD
|9,06
|1.062.198.767
|% -2,58
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8253
|10,8592
|% -10,92
|
|Euro
|12,2518
|12,3650
|% -10,66
|
|Sterlin
|15,0024
|15,0777
|% -7,70
|
|Frank
|12,1464
|12,2195
|% -8,11
|
|Riyal
|2,9772
|2,9921
|% -8,10
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|0,38
|
|Altın Gr.
|648
|648
|-59,44
|
|Cumhuriyet
|4.370
|4.436
|-469,00
|
|Tam
|4.340
|4.466
|-472,14
|
|Yarım
|2.097
|2.160
|-228,39
|
|Çeyrek
|1.052
|1.080
|-114,19
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,19
|8,20
|-0,75
|
|B. Petrol
|75,43
|75,43
|0,15
|
Seans Raporu
14:06
daha fazla
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, SISE, VESTL
-
14:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 86 kaybederek (% -0.18 ) 1, 600
-
14:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, GLCVY, TETMT
-
14:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRKAB, NIBAS, DOBUR, DOCO, DZGYO
-
14:21
TETMT, IHAAS, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında