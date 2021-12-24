***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 12 YılFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek, büyüme için kaynağa ihtiyacı olan, çeşitli sektörlerde verimlilik sağlayabilecek inovatif hizmet ve ürünler sunan veya sunmayı hedefleyen anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı yoluyla ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektir.Fon, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtiçi ve/veya yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan ve dolaylı olarak yatırım yapabilir.Fon, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilir.Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına ve/veya girişim şirketlerinin borç ve sermaye finansmanının karması olarak yapılandırılmış finansman niteliğinde araçlara yatırım yapabilir.Fon'un yatırım yapacağı şirketlerin seçiminde şirketin kurumsal yönetim yapısına sahip olması veya bu yapıya ulaşma potansiyelinin olması, şirket yönetim kadrosunun iş ahlakı ve profesyonel karar alma süreçlerine sahip olması, iş süreçlerinin pratikte uygulanabilir olması ve şirkete katma değer yaratma potansiyeline sahip olması, şirketin ölçeklenme imkanı taşıyan ve inovatif fikirlere sahip olması, şirketin rekabetçi ve sürdürülebilir ürünler veya hizmetler üretmesi gibi kriterler esas alınır.Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar veya normal azınlık paylarının) satın alımı, çoğunluk paylarının satın alımı ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır.Yatırım yapılmadan önce hukuki, finansal, teknik vb. konularda değerlendirme çalışmaları (due diligence) yapılır.Yatırımlardan çıkış stratejileri olarak, borçlanma aracı yatırımlarından itfa veya satış ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan ise halka arz, kurucu ortağa satış, mevcut ortağa satış, stratejik ortağa satış, finansal yatırımcıya satış veya başka üçüncü tarafa satış gibi yöntemler kullanılacaktır.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarNursezil Küçük Koçak 2020-Devam Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Kurumsal ve Ticari Kredi Tahsis Grup Direktörü 2020-2020 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İhtisas, İştirak Kredileri Ve Kur. Krediler Tahsis Direktörü 2016-2020 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ticari Kredi Tahsis DirektörüMehmet Kerem Baykal 2021 -... Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü/ 2019- 2021 /Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2017-2019 / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Müdürü Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı – 205581 Türev Araçlar Lisansı – 302714 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - 701663Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOnur Bayol 27.07.2015 2021 -./ Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Özel Portföy Yönetimi Müdürü 2015-2021 /Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 15 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaYAPI KREDİ PLAZA D BLOK LEVENT 34330 İSTANBUL 0212 3396525 0212 3395755 yf@yapikredi.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaDEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 212 385 48 46 info@ykportfoy.com.trANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.trBURÇİN DALBELER Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 0212 385 48 69 info@ykportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986015BIST