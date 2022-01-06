***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.01.2022 14:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
3 23.06.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989292
BIST
14:032.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,44
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
14:0313,6922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0241
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
14:0315,5467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0818
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
14:03794,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,20
|Açılış
|: 794,66
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler14:03
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.733.223
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|INDES
|7,49
|90.605.666
|% 7,31
|
|MTRYO
|1,69
|1.934.808
|% 6,96
|
|ELITE
|22,04
|45.990.784
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,15
|59.260.026
|% -8,57
|
|MARKA
|3,99
|2.453.444
|% -6,12
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|YBTAS
|13.906,40
|42.572
|% -5,85
|
|THYAO
|24,96
|2.371.089.506
|% 4,44
|
|EREGL
|30,46
|1.484.704.124
|% -1,30
|
|GARAN
|11,47
|1.387.617.339
|% 0,17
|
|SISE
|14,60
|1.018.430.362
|% 1,32
|
|ASELS
|23,58
|908.824.402
|% 2,43
|
|YKBNK
|3,54
|771.789.192
|% 0,85
|
|GARAN
|11,47
|1.387.617.339
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,29
|262.565.051
|% 0,00
|
|THYAO
|24,96
|2.371.089.506
|% 4,44
|
|PETKM
|9,16
|851.532.434
|% 3,62
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6696
|13,6922
|% 0,18
|
|Euro
|15,4830
|15,5467
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,4996
|18,5923
|% 0,27
|
|Frank
|14,8656
|14,9552
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6434
|3,6617
|% 0,51
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-11,11
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|5.285
|5.365
|25,00
|
|Tam
|5.251
|5.388
|17,42
|
|Yarım
|2.540
|2.608
|10,33
|
|Çeyrek
|1.274
|1.304
|5,16
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,29
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,13
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|1,16
|
Seans Raporu
14:03
daha fazla
-
14:18YESIL
Yüzde 6.42 oranında artışla 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 717, 157 adet işlem
-
14:17YESIL
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.98 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 458, 612 adet işlem
-
14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, FROTO, VESTL
-
14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, PETKM, TUPRS
-
14:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 41 artarak (% 0.41 ) 1, 802