***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.01.2022 10:51
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00329 1,2 0,00274 1 1,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994620
BIST
15:032.100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 26,81
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.103
En Düşük
2.084
15:0313,5066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0126
|Açılış
|: 13,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,7069
En Düşük
13,4355
15:0315,4150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0130
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,6321
En Düşük
15,3579
15:03790,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,71
|Açılış
|: 790,33
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,06
BIST En Aktif Hisseler15:03
|TETMT
|429,80
|30.020.685
|% 9,98
|
|IHAAS
|12,12
|11.801.278
|% 9,98
|
|CMENT
|31,76
|683.824
|% 9,97
|
|EMNIS
|26,02
|1.313.732
|% 9,97
|
|AYCES
|69,00
|5.303.644
|% 9,96
|
|AKFGY
|7,98
|17.578.550
|% -9,93
|
|PSGYO
|15,59
|231.359.326
|% -8,67
|
|ERCB
|49,82
|60.614.696
|% -8,59
|
|DENGE
|1,39
|1.181.814
|% -6,71
|
|SERVE
|12,30
|156.801
|% -5,24
|
|PETKM
|9,85
|1.931.883.494
|% 3,58
|
|THYAO
|28,40
|1.807.763.459
|% 0,64
|
|KRDMD
|13,24
|1.416.457.032
|% 0,23
|
|KOZAL
|135,90
|1.350.787.509
|% 5,27
|
|AKBNK
|7,63
|1.292.715.249
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,49
|561.044.102
|% 2,47
|
|PETKM
|9,85
|1.931.883.494
|% 3,58
|
|YKBNK
|3,98
|760.032.056
|% 2,58
|
|AKBNK
|7,63
|1.292.715.249
|% 1,60
|
|HALKB
|5,46
|935.253.016
|% 6,02
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4963
|13,5066
|% -0,09
|
|Euro
|15,4001
|15,4150
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,3884
|18,4806
|% -0,27
|
|Frank
|14,7045
|14,7930
|% -0,22
|
|Riyal
|3,5857
|3,6037
|% -0,17
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|3,90
|
|Altın Gr.
|791
|791
|1,10
|
|Cumhuriyet
|5.245
|5.324
|-5,00
|
|Tam
|5.221
|5.352
|-3,63
|
|Yarım
|2.524
|2.589
|-1,76
|
|Çeyrek
|1.266
|1.294
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|0,03
|
|B. Petrol
|85,79
|85,79
|-0,27
|