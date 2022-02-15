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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.02.2022 13:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DİBS Orta Endeksi 35
BIST-KYD DİBS Uzun Endeksi 35
BIST 100 Getiri Endeksi 20
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 20




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001770


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:582.045
Değişim :  2,15% |  43,07
Açılış :  2.008  
Önceki Kapanış :  2.002  
En Yüksek
2.048 En Düşük
2.006
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 791,00 7.875.891 % 10,00  
OYLUM 5,87 11.386.828 % 9,93  
CEOEM 16,76 35.649.053 % 9,90  
ATSYH 14,60 805.949 % 9,04  
DZGYO 3,24 14.816.536 % 8,00  
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12:58 Alış Satış %  
Dolar 13,6300 13,6440 % 0,38  
Euro 15,4716 15,4827 % 0,78  
Sterlin 18,3975 18,4897 % 0,39  
Frank 14,6524 14,7406 % 0,21  
Riyal 3,6196 3,6377 % 0,22  
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12:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 -13,91  
Altın Gr. 812 812 -5,70  
Cumhuriyet 5.393 5.475 -2,00  
Tam 5.373 5.507 2,09  
Yarım 2.597 2.664 1,01  
Çeyrek 1.302 1.332 0,50  
Gümüş.Ons 23,44 23,47 -0,41  
Gümüş Gr. 10,25 10,27 -0,16  
B. Petrol 94,10 94,10 -2,38  
Seans Raporu 12:58
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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