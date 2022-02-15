***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.02.2022 13:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DİBS Orta Endeksi 35
BIST-KYD DİBS Uzun Endeksi 35
BIST 100 Getiri Endeksi 20
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001770
BIST
12:582.045
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 43,07
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.048
En Düşük
2.006
12:5813,6440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0518
|Açılış
|: 13,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6440
En Düşük
13,5620
12:5815,4827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1205
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,4879
En Düşük
15,3518
12:58814,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -3,81
|Açılış
|: 814,15
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler12:58
|PKENT
|791,00
|7.875.891
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,87
|11.386.828
|% 9,93
|
|CEOEM
|16,76
|35.649.053
|% 9,90
|
|ATSYH
|14,60
|805.949
|% 9,04
|
|DZGYO
|3,24
|14.816.536
|% 8,00
|
|KAPLM
|50,05
|1.199.398
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|1.187.774
|% -9,94
|
|AVOD
|1,74
|23.682.027
|% -7,28
|
|DERHL
|4,91
|16.681.003
|% -5,21
|
|DAGHL
|12,15
|1.663.485
|% -5,08
|
|THYAO
|29,46
|3.568.839.584
|% 3,01
|
|KRDMD
|11,94
|1.117.062.235
|% 3,74
|
|EREGL
|28,80
|835.728.724
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,12
|762.482.204
|% 0,98
|
|KOZAL
|129,40
|699.488.291
|% 1,17
|
|YKBNK
|4,12
|762.482.204
|% 0,98
|
|THYAO
|29,46
|3.568.839.584
|% 3,01
|
|KRDMD
|11,94
|1.117.062.235
|% 3,74
|
|EKGYO
|2,30
|209.679.903
|% 1,77
|
|PETKM
|8,32
|422.410.364
|% 3,35
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6300
|13,6440
|% 0,38
|
|Euro
|15,4716
|15,4827
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,3975
|18,4897
|% 0,39
|
|Frank
|14,6524
|14,7406
|% 0,21
|
|Riyal
|3,6196
|3,6377
|% 0,22
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-13,91
|
|Altın Gr.
|812
|812
|-5,70
|
|Cumhuriyet
|5.393
|5.475
|-2,00
|
|Tam
|5.373
|5.507
|2,09
|
|Yarım
|2.597
|2.664
|1,01
|
|Çeyrek
|1.302
|1.332
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,27
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,10
|94,10
|-2,38
|