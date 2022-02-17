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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.02.2022 17:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun eşik değeri Reuters Koç Şirketleri İştirak Getiri Endeksi'dir. 75
Fonun eşik değeri BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir. 25




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002439


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.010
Değişim :  -1,54% |  -31,44
Açılış :  2.050  
Önceki Kapanış :  2.041  
En Yüksek
2.059 En Düşük
2.010
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 60.566,10 2.043.971 % 10,00  
ISATR 414.862,00 414.862 % 10,00  
UZERB 55,65 1.242.386 % 9,98  
LUKSK 64,60 33.826.062 % 9,96  
OSTIM 1,77 76.170.979 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5780 13,5798 % -0,01  
Euro 15,4441 15,4608 % 0,02  
Sterlin 18,4436 18,5361 % 0,09  
Frank 14,7008 14,7894 % 0,04  
Riyal 3,6085 3,6266 % -0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.898 1.898 -0,68  
Altın Gr. 829 829 10,32  
Cumhuriyet 5.497 5.580 85,00  
Tam 5.470 5.606 83,36  
Yarım 2.644 2.712 40,32  
Çeyrek 1.326 1.356 20,16  
Gümüş.Ons 23,81 23,84 -0,01  
Gümüş Gr. 10,40 10,41 0,07  
B. Petrol 92,93 92,93 -1,88  
Seans Raporu 18:05
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