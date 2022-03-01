***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.03.2022 11:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emre Tayfur 01.03.2022 2022 - … Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Bölüm Müdürü 2021-2022 Ak Portföy A.Ş. / Müdür Yardımcısı 2019-2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017-2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi 2015-2017 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Hazine Dealer. 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005693
BIST
12:271.983
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 37,19
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.969
12:2713,9413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0967
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9413
En Düşük
13,7651
12:2715,6627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0909
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
12:27856,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 5,85
|Açılış
|: 856,43
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
856,66
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler12:27
|HUBVC
|9,13
|2.999.214
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|EDATA
|24,30
|17.716.853
|% 9,95
|
|KONKA
|10,08
|23.302.426
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|
|KARYE
|17,28
|56.440.407
|% -9,95
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|BTCIM
|14,16
|11.769.771
|% -4,32
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|GARAN
|11,71
|1.665.041.874
|% 5,69
|
|THYAO
|26,20
|1.649.104.006
|% 2,26
|
|EREGL
|32,58
|1.319.061.143
|% 4,83
|
|YKBNK
|3,75
|1.050.527.594
|% 4,75
|
|KRDMD
|12,08
|956.987.801
|% 2,98
|
|YKBNK
|3,75
|1.050.527.594
|% 4,75
|
|GARAN
|11,71
|1.665.041.874
|% 5,69
|
|HUNER
|2,87
|335.340.083
|% 1,06
|
|AKBNK
|7,25
|693.493.199
|% 3,13
|
|KRDMD
|12,08
|956.987.801
|% 2,98
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9331
|13,9413
|% 0,70
|
|Euro
|15,6326
|15,6627
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,6080
|18,7013
|% 0,41
|
|Frank
|15,1265
|15,2176
|% 0,52
|
|Riyal
|3,6939
|3,7124
|% 0,31
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|4,99
|
|Altın Gr.
|856
|856
|5,51
|
|Cumhuriyet
|5.687
|5.773
|28,00
|
|Tam
|5.660
|5.803
|27,49
|
|Yarım
|2.735
|2.807
|13,30
|
|Çeyrek
|1.372
|1.404
|6,65
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,33
|