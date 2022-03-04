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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.03.2022 13:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYYAPO00428




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007257


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:482.008
Değişim :  -0,77% |  -15,60
Açılış :  2.014  
Önceki Kapanış :  2.023  
En Yüksek
2.024 En Düşük
1.996
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 1,43 14.248.061 % 43,00  
MEDTR 11,93 21.852.626 % 9,95  
YUNSA 14,59 30.207.527 % 9,95  
DOHOL 2,89 541.339.642 % 9,06  
EGSER 17,91 31.846.849 % 8,22  
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13:45 Alış Satış %  
Dolar 14,2384 14,2436 % 0,92  
Euro 15,6745 15,7058 % 0,40  
Sterlin 18,8819 18,9766 % 0,59  
Frank 15,4264 15,5193 % 0,81  
Riyal 3,7805 3,7995 % 0,81  
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13:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.945 8,17  
Altın Gr. 890 890 11,08  
Cumhuriyet 5.898 5.987 87,00  
Tam 5.862 6.010 72,06  
Yarım 2.833 2.907 34,86  
Çeyrek 1.421 1.454 17,43  
Gümüş.Ons 25,22 25,25 0,04  
Gümüş Gr. 11,53 11,54 0,11  
B. Petrol 112 112 1,90  
Seans Raporu 13:45
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