***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.03.2022 13:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYYAPO00428
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007257
BIST
13:482.008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -15,60
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
13:4814,2475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1333
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
13:4815,7120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0680
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
13:48890,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 11,22
|Açılış
|: 890,45
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler13:45
|AVOD
|1,43
|14.248.061
|% 43,00
|
|MEDTR
|11,93
|21.852.626
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,59
|30.207.527
|% 9,95
|
|DOHOL
|2,89
|541.339.642
|% 9,06
|
|EGSER
|17,91
|31.846.849
|% 8,22
|
|BASCM
|3,29
|1.582.704
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,02
|41.156.833
|% -7,08
|
|EDATA
|22,36
|13.228.183
|% -6,13
|
|EDIP
|3,55
|16.527.141
|% -6,08
|
|DOCO
|1.233,10
|20.776.199
|% -5,62
|
|KRDMD
|13,78
|2.370.709.182
|% 1,25
|
|EREGL
|34,70
|1.643.135.684
|% -1,81
|
|THYAO
|25,38
|1.177.032.023
|% -2,16
|
|ASELS
|24,42
|1.018.222.469
|% 2,52
|
|KOZAL
|131,50
|943.231.849
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,89
|541.339.642
|% 9,06
|
|KRDMD
|13,78
|2.370.709.182
|% 1,25
|
|ODAS
|1,41
|231.257.735
|% 6,02
|
|PETKM
|8,06
|807.749.984
|% 2,03
|
|YKBNK
|3,64
|302.938.382
|% -0,55
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2384
|14,2436
|% 0,92
|
|Euro
|15,6745
|15,7058
|% 0,40
|
|Sterlin
|18,8819
|18,9766
|% 0,59
|
|Frank
|15,4264
|15,5193
|% 0,81
|
|Riyal
|3,7805
|3,7995
|% 0,81
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|8,17
|
|Altın Gr.
|890
|890
|11,08
|
|Cumhuriyet
|5.898
|5.987
|87,00
|
|Tam
|5.862
|6.010
|72,06
|
|Yarım
|2.833
|2.907
|34,86
|
|Çeyrek
|1.421
|1.454
|17,43
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,11
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,90
|