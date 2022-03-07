***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:30(yarım günlerde 10.30)' a kadar TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları 1 Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır. Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden bir iş günü sonra yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden iki iş günü sonra yerine getirilir. Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasasının tam gün açık olduğu yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise İngiltere, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi Fon, yatırımcılarına "finansal teknolojiler" ve "blok zinciri teknolojileri" alanında yatırım yapma şansı sunmakta, fon, portföyüne dahil edeceği finansal teknolojiler ve blok zinciri teknolojileri sektörü endekslerini takip eden borsa yatırım fonlarıyla ilgili sektörlerdeki değer artışlarına dayalı getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak finansal teknolojiler ve blok zinciri teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR) yatırım yapan veya bu varlıklara dayalı yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonların katılma paylarına yatırılacaktır. Fon faaliyet alanı ağırlıklı olarak finansal hizmetler alanında olan ve finansal teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı olan şirketlere yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına ve finansal teknolojinin alt konularından biri olan blok zinciri teknolojisini geliştiren, ilgili uygulamaları ticari çözümler olarak müşterilerine sunan, blok zinciri teknolojisini faaliyetlerinde kullanan, söz konusu teknolojinin araştırma ve desteklenmesi için maddi taahhütlerde bulunan şirketlere yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapacaktır. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007893BIST