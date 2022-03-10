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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.03.2022 10:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi Fon, yatırımcılarına finansal teknolojiler ve blok zinciri teknolojileri alanında yatırım yapma şansı sunmakta, fon, portföyüne dahil edeceği finansal teknolojiler ve blok zinciri teknolojileri sektörü endekslerini takip eden borsa yatırım fonlarıyla ilgili sektörlerdeki değer artışlarına dayalı getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak finansal teknolojiler ve blok zinciri teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR) yatırım yapan veya bu varlıklara dayalı yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonların katılma paylarına yatırılacaktır. Fon faaliyet alanı ağırlıklı olarak finansal hizmetler alanında olan ve finansal teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı olan şirketlere yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına ve finansal teknolojinin alt konularından biri olan blok zinciri teknolojisini geliştiren, ilgili uygulamaları ticari çözümler olarak müşterilerine sunan, blok zinciri teknolojisini faaliyetlerinde kullanan, söz konusu teknolojinin araştırma ve desteklenmesi için maddi taahhütlerde bulunan şirketlere yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapacaktır. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008967


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OTTO 34,98 420.739 % 10,00  
GZNMI 18,63 2.455.769 % 9,98  
GRSEL 9,97 736.943 % 9,92  
YUNSA 15,71 9.468.419 % 8,57  
BAKAB 18,80 4.956.643 % 6,88  
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10:33 Alış Satış %  
Dolar 14,7250 14,7393 % 0,62  
Euro 16,3454 16,4164 % 1,00  
Sterlin 19,3626 19,4597 % 0,63  
Frank 15,8248 15,9201 % 0,53  
Riyal 3,9149 3,9346 % 0,63  
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10:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.979 1.980 -11,95  
Altın Gr. 938 938 -0,20  
Cumhuriyet 6.201 6.295 -48,00  
Tam 6.153 6.311 -66,11  
Yarım 2.974 3.053 -31,98  
Çeyrek 1.492 1.526 -15,99  
Gümüş.Ons 25,45 25,48 -0,28  
Gümüş Gr. 12,06 12,08 -0,04  
B. Petrol 114 114 3,27  
Seans Raporu 10:33
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