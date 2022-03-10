***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.03.2022 10:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi Fon, yatırımcılarına finansal teknolojiler ve blok zinciri teknolojileri alanında yatırım yapma şansı sunmakta, fon, portföyüne dahil edeceği finansal teknolojiler ve blok zinciri teknolojileri sektörü endekslerini takip eden borsa yatırım fonlarıyla ilgili sektörlerdeki değer artışlarına dayalı getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak finansal teknolojiler ve blok zinciri teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR) yatırım yapan veya bu varlıklara dayalı yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonların katılma paylarına yatırılacaktır. Fon faaliyet alanı ağırlıklı olarak finansal hizmetler alanında olan ve finansal teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı olan şirketlere yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına ve finansal teknolojinin alt konularından biri olan blok zinciri teknolojisini geliştiren, ilgili uygulamaları ticari çözümler olarak müşterilerine sunan, blok zinciri teknolojisini faaliyetlerinde kullanan, söz konusu teknolojinin araştırma ve desteklenmesi için maddi taahhütlerde bulunan şirketlere yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapacaktır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008967
BIST
10:352.064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 20,83
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.066
En Düşük
2.052
10:3514,7437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0952
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,7669
En Düşük
14,6097
10:3516,3753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1212
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,4454
En Düşük
16,1888
10:35937,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,07
|Açılış
|: 937,56
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,05
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler10:33
|OTTO
|34,98
|420.739
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.455.769
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|736.943
|% 9,92
|
|YUNSA
|15,71
|9.468.419
|% 8,57
|
|BAKAB
|18,80
|4.956.643
|% 6,88
|
|ISGYO
|7,76
|62.151.052
|% -5,13
|
|AVOD
|1,80
|11.332.769
|% -4,76
|
|EDIP
|3,32
|1.579.047
|% -3,21
|
|PETUN
|23,14
|10.318.998
|% -2,77
|
|PAMEL
|98,75
|497.823
|% -2,42
|
|THYAO
|26,52
|934.389.008
|% 1,45
|
|SASA
|56,50
|839.615.707
|% 1,25
|
|KRDMD
|14,56
|469.722.937
|% 1,61
|
|PETKM
|8,18
|311.150.689
|% 1,61
|
|EREGL
|34,20
|261.584.553
|% 1,00
|
|EKGYO
|2,19
|108.121.146
|% 0,46
|
|ODAS
|1,46
|63.869.240
|% -2,01
|
|PETKM
|8,18
|311.150.689
|% 1,61
|
|THYAO
|26,52
|934.389.008
|% 1,45
|
|KRDMD
|14,56
|469.722.937
|% 1,61
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7250
|14,7393
|% 0,62
|
|Euro
|16,3454
|16,4164
|% 1,00
|
|Sterlin
|19,3626
|19,4597
|% 0,63
|
|Frank
|15,8248
|15,9201
|% 0,53
|
|Riyal
|3,9149
|3,9346
|% 0,63
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|-11,95
|
|Altın Gr.
|938
|938
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|-0,04
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,27
|