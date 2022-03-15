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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.03.2022 12:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon genel olarak borçlanma araçlarına ve faize dayalı türev araçlara yatırım yapmakla birlikte geniş bir varlık yelpazaesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü(market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejileridir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performasından ayrışabilir. 4




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010524


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BIST En Aktif Hisseler12:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 5,69 357.023.047 % 9,21  
AYEN 9,91 54.521.307 % 9,14  
RAYSG 12,68 2.744.380 % 7,64  
MEPET 2,72 15.587.289 % 7,09  
HLGYO 1,84 77.708.789 % 6,98  
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12:34 Alış Satış %  
Dolar 14,8008 14,8065 % 0,18  
Euro 16,2867 16,3121 % 0,76  
Sterlin 19,2390 19,3354 % 0,34  
Frank 15,7248 15,8195 % 0,21  
Riyal 3,9377 3,9574 % 0,17  
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12:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.931 -20,60  
Altın Gr. 920 920 -8,17  
Cumhuriyet 6.093 6.185 -64,00  
Tam 6.061 6.214 -54,25  
Yarım 2.929 3.006 -26,24  
Çeyrek 1.469 1.503 -13,12  
Gümüş.Ons 24,66 24,70 -0,36  
Gümüş Gr. 11,75 11,77 -0,15  
B. Petrol 101 101 -5,71  
Seans Raporu 12:34
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