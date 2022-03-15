***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.03.2022 12:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon genel olarak borçlanma araçlarına ve faize dayalı türev araçlara yatırım yapmakla birlikte geniş bir varlık yelpazaesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü(market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejileridir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performasından ayrışabilir. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010524
BIST
12:362.088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,52
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
12:3614,8064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0265
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,7660
12:3616,3211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1328
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
16,1706
12:36920,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -7,59
|Açılış
|: 919,67
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler12:34
|TSPOR
|5,69
|357.023.047
|% 9,21
|
|AYEN
|9,91
|54.521.307
|% 9,14
|
|RAYSG
|12,68
|2.744.380
|% 7,64
|
|MEPET
|2,72
|15.587.289
|% 7,09
|
|HLGYO
|1,84
|77.708.789
|% 6,98
|
|GRSEL
|9,03
|262.244.325
|% -8,51
|
|KRSTL
|5,81
|427.912
|% -6,14
|
|EUYO
|2,98
|949.716
|% -5,40
|
|KLGYO
|0,93
|35.356.575
|% -4,12
|
|PEKGY
|1,00
|11.934.710
|% -3,85
|
|TSPOR
|5,69
|357.023.047
|% 9,21
|
|GRSEL
|9,03
|262.244.325
|% -8,51
|
|KOZAL
|137,30
|251.349.862
|% 0,51
|
|ODAS
|1,55
|153.500.902
|% 0,65
|
|ULUUN
|9,68
|147.534.063
|% 5,79
|
|ODAS
|1,55
|153.500.902
|% 0,65
|
|MOBTL
|1,82
|81.404.745
|% -1,62
|
|HLGYO
|1,84
|77.708.789
|% 6,98
|
|KLGYO
|0,93
|35.356.575
|% -4,12
|
|EKGYO
|2,15
|72.174.133
|% -0,46
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8008
|14,8065
|% 0,18
|
|Euro
|16,2867
|16,3121
|% 0,76
|
|Sterlin
|19,2390
|19,3354
|% 0,34
|
|Frank
|15,7248
|15,8195
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9377
|3,9574
|% 0,17
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-20,60
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-8,17
|
|Cumhuriyet
|6.093
|6.185
|-64,00
|
|Tam
|6.061
|6.214
|-54,25
|
|Yarım
|2.929
|3.006
|-26,24
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|-13,12
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|-0,15
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,71
|
Seans Raporu
12:34
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866