***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2022 16:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin devamlı olarak en az %80'i T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. A Grubu Katılma Payları için: 5 B Grubu Katılma Payları için: 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013056
BIST
16:312.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 9,08
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
16:3114,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0259
|Açılış
|: 14,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
16:3116,3624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0340
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
16:31930,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,52
|Açılış
|: 930,15
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
928,83
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ACSEL
|29,04
|30.963.797
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|116.932.376
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.649.194
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.040.615
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,89
|21.269.456
|% -4,97
|
|ISSEN
|15,37
|16.779.643
|% -3,82
|
|KONKA
|13,29
|118.737.938
|% -3,49
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|KRDMD
|15,37
|1.418.247.715
|% 0,00
|
|THYAO
|28,30
|1.132.524.001
|% 0,64
|
|SASA
|59,65
|1.040.090.197
|% 1,88
|
|KARSN
|4,84
|926.226.345
|% 7,56
|
|SMRTG
|16,33
|797.966.105
|% 6,04
|
|KARSN
|4,84
|926.226.345
|% 7,56
|
|DOHOL
|3,26
|333.026.792
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,94
|371.353.544
|% 0,25
|
|KRDMD
|15,37
|1.418.247.715
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,29
|203.155.216
|% 1,33
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8474
|14,8523
|% 0,19
|
|Euro
|16,3490
|16,3641
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,5107
|19,6086
|% 0,16
|
|Frank
|15,9244
|16,0203
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9449
|3,9647
|% 0,19
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-12,47
|
|Altın Gr.
|929
|929
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|6.167
|6.260
|-15,00
|
|Tam
|6.125
|6.278
|-29,60
|
|Yarım
|2.961
|3.037
|-14,32
|
|Çeyrek
|1.485
|1.518
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,43
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:44FADE
Yüzde 4.06 oranında artışla 6.67 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 226, 255 adet işlem
-
16:43XU100
Endeks 2, 185 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 16, 612.00 milyon TL de
-
16:43AKFGY
Yüzde 8.02 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 093, 640 adet işlem
-
16:40HURGZ
Yüzde 4.50 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 256, 206 adet işlem
-
16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, SASA, EKGYO