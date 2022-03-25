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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.03.2022 16:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin devamlı olarak en az %80'i T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. A Grubu Katılma Payları için: 5 B Grubu Katılma Payları için: 4




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013056


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ACSEL 29,04 30.963.797 % 10,00  
PKENT 255,60 116.932.376 % 9,98  
SERVE 16,57 539.619 % 9,95  
ULUSE 77,45 54.649.194 % 9,94  
ENSRI 20,48 260.040.615 % 9,93  
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Altın Gr. 929 929 -3,38  
Cumhuriyet 6.167 6.260 -15,00  
Tam 6.125 6.278 -29,60  
Yarım 2.961 3.037 -14,32  
Çeyrek 1.485 1.518 -7,16  
Gümüş.Ons 25,28 25,31 -0,24  
Gümüş Gr. 12,12 12,14 -0,04  
B. Petrol 117 117 -2,43  
Seans Raporu 16:29
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