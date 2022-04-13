***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRYYAPO00451Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların (Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere) açık olduğu günlerde saat 16.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların (Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere) açık olduğu günlerde saat 16.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların (Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere) kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların (Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere ) açık olduğu günlerde saat 16.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 16.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Ayrıca katılma payı alım ve satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı alım ve satım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere'nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Katılma payı satın alınması veya Fon'a iadesi Kurucu aracılığı ile yapılır 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar için, nemalandırma yapılmamaktadır. Fon katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar olarak adlandırılan Özel Fon niteliği taşımaktadır. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı kişiler Kurucu tarafından 08.03.2022 tarih ve 417 sayılı yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020036BIST