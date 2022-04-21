***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonISIN Kodu TRYYAPO00477Fonun Süresi 329 günFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 25.04.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon katılma payları alım talimatları, izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri olan 25/04/2022-28/04/2022 arasında kabul edilecektir ve talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri dışında iletilen fon katılma payları alım talimatları işleme alınmayacaktır. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20'ye kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Katılma payı bedelleri bozum talimatının, her ayın 15'ine kadar BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu g