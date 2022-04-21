***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.04.2022 16:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fon
ISIN Kodu TRYYAPO00477
Fonun Süresi 329 gün
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 25.04.2022
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon katılma payları alım talimatları, izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri olan 25/04/2022-28/04/2022 arasında kabul edilecektir ve talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri dışında iletilen fon katılma payları alım talimatları işleme alınmayacaktır. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20'ye kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Katılma payı bedelleri bozum talimatının, her ayın 15'ine kadar BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu g
11:272.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,82
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
11:2714,7389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0363
|Açılış
|: 14,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7403
En Düşük
14,6956
11:2715,9203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0292
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
11:27923,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,69
|Açılış
|: 923,24
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler11:25
|DAGHL
|25,64
|5.569.099
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|42.705.228
|% 9,64
|
|IHAAS
|20,86
|6.556.878
|% 8,36
|
|TIRE
|13,53
|50.779.772
|% 7,04
|
|BMSCH
|8,57
|64.957.777
|% 6,72
|
|OLMK
|8,31
|23.633.171
|% -8,08
|
|MANAS
|24,90
|15.890.250
|% -6,18
|
|TDGYO
|8,13
|13.951.590
|% -4,24
|
|MSGYO
|4,20
|9.278.159
|% -3,89
|
|ATLAS
|1,51
|1.702.118
|% -3,82
|
|THYAO
|39,96
|1.419.514.271
|% -0,55
|
|ASELS
|28,60
|1.379.324.908
|% 0,28
|
|SISE
|18,74
|1.229.515.733
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,08
|702.034.491
|% -0,65
|
|PETKM
|10,91
|666.265.771
|% 1,87
|
|EKGYO
|3,08
|702.034.491
|% -0,65
|
|ODAS
|2,58
|343.544.156
|% 1,98
|
|TSKB
|2,06
|218.251.939
|% -0,48
|
|VAKBN
|4,80
|360.579.995
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,34
|371.210.188
|% -0,19
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7334
|14,7386
|% 0,24
|
|Euro
|15,9147
|15,9240
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,9634
|19,0585
|% -0,71
|
|Frank
|15,3690
|15,4616
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9177
|3,9373
|% 0,23
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-3,62
|
|Altın Gr.
|924
|924
|1,39
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,74
|