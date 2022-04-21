Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.04.2022 16:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fon
ISIN Kodu TRYYAPO00477
Fonun Süresi 329 gün

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 25.04.2022

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon katılma payları alım talimatları, izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri olan 25/04/2022-28/04/2022 arasında kabul edilecektir ve talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri dışında iletilen fon katılma payları alım talimatları işleme alınmayacaktır. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20'ye kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Katılma payı bedelleri bozum talimatının, her ayın 15'ine kadar BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu g
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:272.558
Değişim :  0,03% |  0,82
Açılış :  2.550  
Önceki Kapanış :  2.557  
En Yüksek
2.561 En Düşük
2.546
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 25,64 5.569.099 % 9,95  
KLSYN 2,16 42.705.228 % 9,64  
IHAAS 20,86 6.556.878 % 8,36  
TIRE 13,53 50.779.772 % 7,04  
BMSCH 8,57 64.957.777 % 6,72  
daha fazla
11:25 Alış Satış %  
Dolar 14,7334 14,7386 % 0,24  
Euro 15,9147 15,9240 % -0,16  
Sterlin 18,9634 19,0585 % -0,71  
Frank 15,3690 15,4616 % 0,07  
Riyal 3,9177 3,9373 % 0,23  
daha fazla
11:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.948 1.948 -3,62  
Altın Gr. 924 924 1,39  
Cumhuriyet 6.107 6.199 0,00  
Tam 6.079 6.230 0,65  
Yarım 2.938 3.014 0,31  
Çeyrek 1.474 1.507 0,16  
Gümüş.Ons 24,33 24,36 -0,31  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 -0,11  
B. Petrol 108 108 -0,74  
Seans Raporu 11:25
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru