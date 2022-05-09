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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.05.2022 12:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80'i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraçcıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaprak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027715


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BOSSA 52,50 16.959.588 % 9,97  
UFUK 41,72 1.749.674 % 9,96  
EMNIS 24,76 1.070.901 % 9,95  
LIDFA 6,97 28.176.234 % 9,94  
BRKSN 9,84 2.691.927 % 9,94  
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14:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 -25,45  
Altın Gr. 898 898 -7,55  
Cumhuriyet 6.050 6.142 -62,00  
Tam 6.028 6.181 -54,16  
Yarım 2.913 2.990 -26,21  
Çeyrek 1.461 1.495 -13,10  
Gümüş.Ons 21,73 21,76 -0,61  
Gümüş Gr. 10,54 10,56 -0,20  
B. Petrol 110 110 -2,36  
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