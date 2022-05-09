***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.05.2022 12:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80'i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraçcıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaprak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027715
BIST
14:032.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,16
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:0315,0233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0783
|Açılış
|: 15,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0405
En Düşük
14,9241
14:0315,8470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0728
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8660
En Düşük
15,7132
14:03898,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -7,15
|Açılış
|: 898,06
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:03
|BOSSA
|52,50
|16.959.588
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.749.674
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,97
|28.176.234
|% 9,94
|
|BRKSN
|9,84
|2.691.927
|% 9,94
|
|DEVA
|36,38
|101.844.975
|% -8,22
|
|KUYAS
|6,15
|17.301.486
|% -5,38
|
|AYES
|21,26
|118.634
|% -5,26
|
|SANFM
|37,74
|15.759.376
|% -4,70
|
|ALGYO
|35,86
|47.555.186
|% -4,58
|
|THYAO
|42,34
|2.359.259.803
|% -0,09
|
|KRDMD
|16,05
|2.043.474.498
|% 3,68
|
|SISE
|19,45
|1.686.081.583
|% 0,31
|
|EREGL
|33,00
|1.217.206.738
|% 0,18
|
|TUPRS
|244,00
|1.127.808.614
|% -4,39
|
|EKGYO
|2,67
|558.105.046
|% -0,74
|
|KRDMD
|16,05
|2.043.474.498
|% 3,68
|
|YKBNK
|4,76
|544.578.680
|% -1,65
|
|KARSN
|5,51
|527.666.846
|% 1,29
|
|SISE
|19,45
|1.686.081.583
|% 0,31
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0152
|15,0233
|% 0,52
|
|Euro
|15,8324
|15,8470
|% 0,46
|
|Sterlin
|18,4763
|18,5690
|% 0,52
|
|Frank
|15,0645
|15,1553
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9908
|4,0108
|% 0,49
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-25,45
|
|Altın Gr.
|898
|898
|-7,55
|
|Cumhuriyet
|6.050
|6.142
|-62,00
|
|Tam
|6.028
|6.181
|-54,16
|
|Yarım
|2.913
|2.990
|-26,21
|
|Çeyrek
|1.461
|1.495
|-13,10
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|-0,20
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,36
|