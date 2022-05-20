***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 18.05.2022ISIN Kodu TRYYAPO00410Fonun Tasfiye Tarihi 18.05.2034Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek, büyüme için kaynağa ihtiyacı olan, çeşitli sektörlerde verimlilik sağlayabilecek yenilikçi hizmet ve ürünler sunan veya sunmayı hedefleyen anonim ve limited şirketlere ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektir. Fon, girişim şirketi niteliğindeki limitet şirketlere de yatırım yapabilir. Yatırım tarihi itibari ile limitet şirket olan girişim şirketlerinin, ilk yatırım tarihini takip eden bir yıl içinde anonim şirkete dönüşüm işlemlerinin tamamlanması zorunludur. Fon, Kurul'un ilgili mevzuatınca belirlenen limitler dahilinde yatırım stratejisine uyan yurt dışında yerleşik girişim şirketlerine yatırım yapabilir. Fon'un yatırım yapacağı şirketlerin seçiminde şirketin etkin kurumsal yönetim yapısına sahip olması veya bu yapıya ulaşma potansiyelinin olması, şirket yönetim kadrosunun iş ahlakı ve profesyonel karar alma süreçlerine sahip olması, iş süreçlerinin pratikte uygulanabilir olması ve şirketin katma değer yaratma potansiyeline sahip olması, şirketin ölçeklenme imkanı taşıyan ve yenilikçi fikirlere sahip olması, şirketin rekabetçi ve sürdürülebilir ürünler veya hizmetler üretmesi gibi kriterler esas alınır. Yatırımlardan çıkış stratejileri olarak, borçlanma aracı yatırımlarından itfa veya satış ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan ise halka arz, kurucu ortağa satış, mevcut ortağa satış, stratejik ortağa satış, finansal yatırımcıya satış veya başka üçüncü tarafa satış gibi yöntemler kullanılacaktır. Ayrıca Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımlarının yönetiminde Fon İçtüzüğü'ndeki yatırım sınırlamalarına uyulur.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerNakit Karşılığı Katılma Paylarının Alımına İlişkin Esaslar Fon'un ilk katılma payı satışı tarihinden sonraki 36 ay süresince Mayıs ve Kasım aylarının son iki haftası içerisinde herhangi bir iş günü yatırımcılar ihraç belgesinde ilan edilen katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak alım talimatı verebilirler. Yatırımcıların verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş günü, bir önceki iş gününün akşamında ilan edilen ve takip eden ayın ilk iş gününde geçerli olan fiyat üzerinden yerine getirilecektir. 36 aylık sürenin sonundan itibaren Fon'a yeni yatırımcı kabul edilmeyecektir. Katılma payları sadece Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilir. Bunun dışında kalan sürelerde katılma payları Fon'a iade edilemez. Fon payları sadece Fon süresi sonunda Fon'a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacak olup, ayrıca satım talimatı verilmesine gerek yoktur. Katılma paylarının bedelleri Fon içtüzüğünün 16. maddesi ve ihraç belgesinin Fon'un tasfiye şekli hakkında bilgiler bölümünde belirtilen hususlar çerçevesinde yatırımcılara ödenir. Katılma paylarının satışı Kurucu tarafından yapılacaktır. Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Fon'a Koç Holding A.Ş. konsolidasyonu kapsamındaki bağlı ortaklıklar, iş ortaklıkları ve iştirakler dışında yatırımcı kabul edilmeyecektir. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Saat 13:30'a kadar girilen alım taleplerinin nemalandırılması aynı gün, saat 13:30'dan sonra girilen talepler için nemalandırma ise takip eden iş günü başlar. Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür. Nitelikli yatırımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin devir işlemlerini yürüten kuruluşa iletilmesi ve pay devrine ilişkin kurucunun onayını alması zorunludur. Kurucu sahip olduğu katılma paylarını diğer nitelikli yatırımcılara devredebilir. Nitelikli yatırımcılar arasında pay devirlerinde fiyat serbestçe belirlenebilir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,002877 1,05Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİsmi Durmuş 26.05.2010 24 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSIFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarNursezil Küçük Koçak 2020-..../Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Kurumsal ve Ticari Kredi Tahsis Grup Direktörü, 2020/01-2020/07 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Direktör, Kurumsal/Proje Finansman ve İştirak Kredi Tahsis, 2014-2020 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ticari Kredi Tahsis DirektörüMehmet Kerem Baykal 2021 -..../ Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fo