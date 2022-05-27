***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Süresi 687 GünFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 01.06.2022Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon katılma payları alım talimatları, fon izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri olan 01/06/2022 - 08/06/2022 arasında kabul edilecektir. Yatırım dönemi içinde katılma payı bedelleri her ayın 15'ine kadar BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14.00'e (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının her ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir. Fon'un yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan OdeaBank A.Ş. tarafından yapılacaktır. 10000 A grubu paylar nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır. Fon'a sadece nitelikli yatırımcı niteliğini haiz OdeaBank A.Ş. müşterileri yatırım yapabilir. Yatırımcıların fon payı alımında B grubu paylar için alt limit 10.000 USD'dir. A grubu paylar için ise alt limit alım talimatının verilmesi sırasında TCMB tarafından en son ilan edilen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 10.000 USD karşılığı TL olacaktır. Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,5 (yüzde bir buçuk)'tur. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar elde tutanlardan erken çıkış komisyonu alınmaz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032906BIST