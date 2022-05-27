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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.05.2022 12:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 687 Gün

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 01.06.2022

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon katılma payları alım talimatları, fon izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri olan 01/06/2022 - 08/06/2022 arasında kabul edilecektir. Yatırım dönemi içinde katılma payı bedelleri her ayın 15'ine kadar BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14.00'e (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının her ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir. Fon'un yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan OdeaBank A.Ş. tarafından yapılacaktır. 10000 A grubu paylar nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır. Fon'a sadece nitelikli yatırımcı niteliğini haiz OdeaBank A.Ş. müşterileri yatırım yapabilir. Yatırımcıların fon payı alımında B grubu paylar için alt limit 10.000 USD'dir. A grubu paylar için ise alt limit alım talimatının verilmesi sırasında TCMB tarafından en son ilan edilen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 10.000 USD karşılığı TL olacaktır. Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,5 (yüzde bir buçuk)'tur. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar elde tutanlardan erken çıkış komisyonu alınmaz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032906


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RODRG 17,60 3.796.194 % 10,00  
AKSA 54,35 309.674.029 % 9,98  
KARSN 6,87 3.164.355.380 % 7,34  
FENER 46,50 294.875.119 % 7,24  
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Altın Gr. 968 968 -4,46  
Cumhuriyet 6.470 6.567 8,00  
Tam 6.424 6.586 -7,98  
Yarım 3.105 3.186 -3,86  
Çeyrek 1.557 1.593 -1,93  
Gümüş.Ons 22,07 22,13 0,08  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 -0,02  
B. Petrol 116 116 1,39  
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