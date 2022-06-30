***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Para Piyasası Şemsiye FonuISIN Kodu TRYYAPO00535Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 01.07.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma payı satın almak isteyen yatırımcıların, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09.00- 16.30 (yarım günlerde 09.00-11.00) saatleri arasında verecekleri alım talimatları, izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan o günün fiyatı üzerinden, izahnamede belirtilen katılma payının alım satımının yapılacağı yerler ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin internet, mobil ve telefon bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilir. 18.00 (yarım günlerde 14.00)* - 23.59 saatleri arasında, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin internet, mobil ve telefon bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla verilen alım talimatları, yeni günün (bir sonraki işgününün) fiyatı ile gerçekleşir. 00.00- 09.00 saatleri arasında verecekleri alım talimatları, o günün fiyatı üzerinden, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin internet, mobil ve telefon bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Katılma payını elden çıkarmak isteyen yatırımcıların, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09.00- 16.30 (yarım günlerde 09.00-11.00) saatleri arasında verecekleri katılma payı satım talimatları, o günün fiyatı üzerinden, izahnamede belirtilen katılma payı alım-satımının yapılacağı yerler ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin internet, mobil ve telefon bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilir. 16.30 - 18.00 (yarım günlerde 11.00-14.00) saatleri arasında, yeni günün fiyatı hesaplanır ve sisteme girilir. Bu saat aralığında sistem yeni fon katılma payı alımına kapalı olup yalnızca yatırımcıların mevcut fon katılma paylarının bozumu yapılabilir. 16.30 - 18.00 (yarım günlerde 11.00-14.00) saatleri arasındaki fon bozumları aynı günün fiyatı ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin internet, mobil ve telefon bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla gerçekleşir. Yapı Kredi Bankası A.Ş. 1 00.00- 09.00 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım satım talimatları, fon portföyü aracılığı ile o günün fiyatı üzerinden, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin internet, mobil ve telefon bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fiyat hesaplaması saat 18.00'i (yarım günlerde 14.00) geçebilecektir. Bu durumda, işlem koşullarında, 18.00 (yarım günlerde 14.00) olarak belirtilen saat için yeni günün sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.yapikrediportfoy.com.tr Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla faiz ile 2.4. maddesindeki varlık tablosunda yatırım yapılabileceği belirtilmiş olan diğer varlıklara ve bu varlıklardan oluşan finansal göstergelere dayalı vadeli işlem, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri yalnızca korunma amaçlı olarak fon portföyüne dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Para piyasası fonlarının fon toplam değerinin azami %50'si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6'sını aşamaz. 2Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 55BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi 20BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 25Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00405 1,48 0,00405 1,48Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİsmi DURMUŞ 26.05.2010 24 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSIFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGaye VURAL DERAN 01.11.2017 2017- ..... / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 2014-2017 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler /YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2011-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yöneticisi 2007-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yönetici Yardımcısı 17 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIGüzide COŞAR CERİT 02.05.2019 2019-.../ YK Portföy /Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü. 2017-2019 YK Portföy/ Emeklilik Fonları /EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü. 2014-2017 YK Portföy /Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü. 2010-2014 YK Portföy / Emeklilik Fonları / Portföy Yöneticisi 14 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaYapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL 02123854848 info@ykportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaDEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 02123854846 info@ykportfoy.com.trANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 02123854876 info@ykportfoy.com.trBURÇİN DALBELER Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 02123854869 info@ykportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040332BIST