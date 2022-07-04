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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.07.2022 13:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 477 Gün
Fonun Tasfiye Tarihi 26.12.2023

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
01.09.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041083


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BIST En Aktif Hisseler14:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 9,47 7.596.868 % 9,48  
BERA 15,21 275.301.197 % 8,72  
KMPUR 36,70 100.694.465 % 8,58  
KLKIM 23,56 105.590.363 % 8,17  
PEGYO 2,08 21.891.169 % 7,77  
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14:23 Alış Satış %  
Dolar 16,8240 16,8337 % 0,47  
Euro 17,6058 17,6188 % 0,80  
Sterlin 20,3878 20,4901 % 0,89  
Frank 17,4645 17,5697 % 0,43  
Riyal 4,4698 4,4923 % 0,41  
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14:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 -4,70  
Altın Gr. 977 977 0,85  
Cumhuriyet 6.524 6.623 7,00  
Tam 6.532 6.609 19,00  
Yarım 3.197 3.232 10,00  
Çeyrek 1.601 1.615 4,00  
Gümüş.Ons 19,84 19,87 -0,03  
Gümüş Gr. 10,74 10,76 0,04  
B. Petrol 112 112 0,75  
Seans Raporu 14:23
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