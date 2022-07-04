***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.07.2022 13:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 477 Gün
Fonun Tasfiye Tarihi 26.12.2023
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
01.09.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041083
BIST
14:232.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 20,70
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
14:2316,8337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0792
|Açılış
|: 16,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8337
En Düşük
16,7215
14:2317,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1399
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6188
En Düşük
17,4493
14:23977,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,66
|Açılış
|: 977,71
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler14:23
|OYAYO
|9,47
|7.596.868
|% 9,48
|
|BERA
|15,21
|275.301.197
|% 8,72
|
|KMPUR
|36,70
|100.694.465
|% 8,58
|
|KLKIM
|23,56
|105.590.363
|% 8,17
|
|PEGYO
|2,08
|21.891.169
|% 7,77
|
|CANTE
|40,36
|63.314.637
|% -8,61
|
|MZHLD
|87,25
|16.112.897
|% -6,23
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|MAKIM
|15,32
|129.432.224
|% -5,32
|
|LIDFA
|10,62
|28.506.372
|% -4,75
|
|THYAO
|49,32
|1.444.472.595
|% 0,04
|
|KOZAL
|197,60
|1.308.901.755
|% 5,67
|
|SISE
|21,80
|899.694.407
|% 2,16
|
|EREGL
|26,74
|673.795.810
|% -1,18
|
|KOZAA
|28,62
|632.716.733
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,87
|525.539.118
|% 2,14
|
|ODAS
|2,84
|243.835.745
|% -1,73
|
|YKBNK
|4,43
|255.979.860
|% 0,45
|
|TSKB
|2,04
|103.687.883
|% -0,49
|
|KRDMD
|11,25
|472.259.995
|% -0,35
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8240
|16,8337
|% 0,47
|
|Euro
|17,6058
|17,6188
|% 0,80
|
|Sterlin
|20,3878
|20,4901
|% 0,89
|
|Frank
|17,4645
|17,5697
|% 0,43
|
|Riyal
|4,4698
|4,4923
|% 0,41
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-4,70
|
|Altın Gr.
|977
|977
|0,85
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.623
|7,00
|
|Tam
|6.532
|6.609
|19,00
|
|Yarım
|3.197
|3.232
|10,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,75
|
Seans Raporu
14:23
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-
14:38ECILC
Yüzde 5.40 oranında artışla 10.74 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 766, 994 adet işlem
-
14:37LIDER
Yüzde 4.49 oranında artışla 22.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 158, 646 adet işlem
-
14:36BMSTL
Yüzde 4.04 oranında artışla 18.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 978, 849 adet işlem
-
14:35MNDRS
Yüzde 7.67 oranında artışla 3.51 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 454, 020 adet işlem
-
14:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, ASELS, GUBRF