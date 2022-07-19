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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.07.2022 17:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYYAPO00568

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin devamlı olarak en az %80'i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı Türk Lirası (TL) veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. TL =6 - USD =4




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046580


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 58,30 11.397.862 % 10,00  
RHEAG 1,98 2.201.865 % 10,00  
DOBUR 46,20 14.209.356 % 10,00  
ALKA 43,34 47.146.034 % 10,00  
VAKKO 18,37 49.292.732 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,5881 17,6097 % 0,29  
Euro 17,9014 17,9266 % -0,23  
Sterlin 20,9955 21,1007 % 0,01  
Frank 18,0177 18,1263 % -0,15  
Riyal 4,6665 4,6899 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.701 1.702 -10,24  
Altın Gr. 962 962 -3,79  
Cumhuriyet 6.553 6.652 22,00  
Tam 6.540 6.619 -12,00  
Yarım 3.186 3.234 -7,00  
Çeyrek 1.598 1.618 -3,00  
Gümüş.Ons 18,70 18,74 -0,04  
Gümüş Gr. 10,60 10,61 0,02  
B. Petrol 107 107 -0,45  
Seans Raporu 18:05
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