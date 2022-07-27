***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Değişken Şemsiye FonISIN Kodu TRYYAPO00584Fonun Süresi SüresizdirFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 01.08.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar Kurucu ve TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma, sadece kurucu tarafından yapılacak işlemlerde geçerli olup TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır. Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Ayrıca talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir. Yurt dışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.yapikrediportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurt içi ve yurt dışında işlem gören ortaklık payı, döviz/kur, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varant ve sertifikalar, ileri valörlü tahvil/bono, kira sertifikası, altın ve gümüş işlemleri, riskten korunma amacıyla ise borsa dışı türev araç, forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in Fon Türlerine İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un teması dünyanın yaşanabilir bir habitat olarak kalmasının önündeki en büyük tehlike olan iklim değişikliğine karşı değişik sektörlerdeki teknoloji ve üretim alternatiflerini çözüm olarak ortaya koyan şirketlerin yurt içi ve yurt dışında ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Söz konusu yatırım araçları Tarım: Daha az karbon salınımı ile tarım, gıda ve temiz su alanlarında faaliyet gösteren şirketler, Elektrik ve Isınma : Rüzgar, güneş, hidrojen teknolojileri vb. kullanan temiz enerji şirketleri, fosil yakıtlar yerine ısı pompaları vb. ısınma çözümleri sunan şirketler, Ulaşım : Ulaşım ve taşıma alanında fosil yakıt yerine elektrik motorlarının üretilmesi, kullanılması, geliştirilmesi ve pil üretimi konusunda faaliyet gösteren şirketler, Geri dönüşüm ve yeniden kullanım: Doğal ya da suni kaynakların kullanımını ve tüketimini azaltacak şekilde, geri dönüşüm ve yeniden kullanım konusunda çözümler üreten, yeniden kullanım amacıyla ekonomik ömrünü tamamlamış malzemeleri yenileyerek yeni ürünler üreten ve geliştiren şirketler, İnşaat : Konut ya da ticari binalarda karbon salınımını minimize edecek şekilde, ısınma, soğutma, havalandırma, çatı ve duvar izolasyonu, led aydınlatma ve ısı pompaları vb konularda yenilikçi çözümler üreten veya kullanan şirketler, tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda, Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yukarıda belirtilen şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis sağlayan kurumların ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, belirtilen fon temasına uygun yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Bu tema kapsamında, Fon'un amacı önümüzdeki dönemde küresel enerji sektöründe gerçekleşebilecek dönüşüm sürecine iştirak edebilecek şirketlere yatırım yapmak ve katılım payı sahiplerine makul bir seviyede getiri sağlamaktır. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.MSCI ACWl Climate Change Net Return Endeksi (USD) 65BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi 30BIST- KYD Repo (Brüt) Endeksi 5Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,0068 2,5 0,0068 2,5Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarİSMİ DURMUŞ 26.05.2010 24 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSIFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFAZLI TAŞKENT 05.01.2021 2021 -..../Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Emeklilik Fonları/ EF Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü, 2018-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Alternatif Yatırım Ürünleri / Alternatif Yatırım Ürünleri Bölüm Müdürü, 2015-2018 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş / Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar / Özel Portföy Yönetimi Müdürü 16 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI VE SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSITALHA ÖZNARİN 01.09.2021 2021 -..../Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Emeklilik Fonları/ EF Hisse Senedi Fonları / Portföy Yöneticisi, 2016-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi 6 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI VE SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaYapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL 02123854848 info@ykportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaDEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 02123854846 info@ykportfoy.com.trANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 02123854876 info@ykportfoy.com.trBURÇİN DALBELER Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 02123854869 info@ykportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048006BIST