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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.08.2022 16:35
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fon
ISIN Kodu TRYYAPO00618
Fonun Süresi Süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 18.08.2022

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30 (yarım günlerde 10.30)'a kadar A Grubu katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. 1 Kurucu tarafından alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, alım emrinin gerçekleşeceği güne kadar yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Kurucu'nun kurmuş olduğu yatırım fonları tarafından verilen alım emirleri tutarları, alım emrinin gerçekleştiği gün Fon'a aktarılmaktadır. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, Saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bozum talimatının, saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Fon'a sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.yapikrediportfoy.com.tr Fon portföyüne riskten koruma ve/veya yatırım amaçlı yurt içi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler ve göstergeler, sermaye piyasası araçlarına ve emtiaya dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar,
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BARMA 43,56 7.190.144 % 10,00  
ASUZU 291,00 126.088.926 % 9,98  
GSRAY 5,99 433.378.576 % 9,91  
KIMMR 4,24 42.015.649 % 9,84  
IZMDC 2,68 183.221.199 % 9,39  
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Euro 18,5680 18,5839 % 0,92  
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Frank 19,0262 19,1408 % 0,77  
Riyal 4,7667 4,7906 % 0,57  
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15:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 3,36  
Altın Gr. 1.036 1.036 6,45  
Cumhuriyet 6.905 7.009 -6,00  
Tam 6.947 6.998 14,00  
Yarım 3.385 3.421 7,00  
Çeyrek 1.698 1.710 3,00  
Gümüş.Ons 20,60 20,62 0,00  
Gümüş Gr. 11,88 11,90 0,06  
B. Petrol 98,34 98,34 0,94  
Seans Raporu 15:02
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