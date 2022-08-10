***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonISIN Kodu TRYYAPO00592Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 18.08.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma Payı Alım Yatırımcılar adına BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden birinci iş günü yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16.00?dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Katılma Payı Satım İade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın tam gün açık olduğu günler dikkate alınır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir. Katılma payı satın alınması veya Fona iadesi Kurucu aracılığı ile yapılır. 1 Katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar için, portföy yönetimi hizmeti çerçevesinde yatırımcı portföyünün çeşitli araçlarda değerlendiriliyor olması nedeniyle ayrıca nemalandırma yapılmamaktadır. Kar payı dağıtımına ilişkin olarak her altı ayın son işgününden bir önceki işgününde hesaplanan fon toplam değeri üzerinden kar payı tahakkuk ettirilerek ilgili altı ayın son iş gününde yatırımcılara (Her altı ayın son işgününden bir önceki işgününde fon kayıtlarına göre katılma payı sahibi olan) ödeme yapılır. Fon'a sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir..Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.yapikrediportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, faiz ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar, sertifikalar ile ileri valörlü tahvil/bono ve kira sertifikası işlemleri dahil edilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, yönetici, Fon'un temel yatırım hedefine ulaşabilmek için para ve sermaye piyasası araçlarında eş anlı olarak uzun ve kısa pozisyon alabilir. Fon'un likidite veya vade açısında bir yönetim kısıtlaması yoktur. 3Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fon'un eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir. 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,004383 1,6 0,004383 1,6Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarİSMİ DURMUŞ 26.05.2010 24 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSIFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarONUR BAYOL 27.07.2015 2021 -...../ Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Özel Portföy Yönetimi Müdürü 2015-2021 /Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 16 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSITÜLİN TORA ÖZÜDURU 01.02.2018 2021 -...../Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Özel Portföy Yönetimi Grup Müdürü 2018-2021 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Bölüm Müdürü/ 2014-2018 / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Müdür 18 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaYapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL 02123854848 info@ykportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaDEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 02123854846 info@ykportfoy.com.trANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 02123854876 info@ykportfoy.com.trBURÇİN DALBELER Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 02123854869 info@ykportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054210BIST