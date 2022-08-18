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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.08.2022 15:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un teması elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda ( yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, madencilik ve benzeri ) faaliyet gösteren şirketlerin yurt içi ve yurt dışında ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda, Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yukarıda belirtilen şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis sağlayan kurumların ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, belirtilen fon temasına uygun yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Bu tema kapsamında, Fonun amacı önümüzdeki dönemde elektrikli araç sektöründe gerçekleşebilecek dönüşüm sürecine iştirak edebilecek şirketlere yatırım yapmak ve katılım payı sahiplerine makul bir seviyede getiri sağlamaktır. 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056671


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EKIZ 9,35 1.793.200 % 10,00  
GOLTS 69,45 10.669.465 % 9,98  
COSMO 29,30 3.849.840 % 9,98  
TUKAS 15,77 255.320.117 % 9,97  
KZBGY 35,18 91.804.786 % 9,94  
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Dolar 18,0725 18,0775 % 0,72  
Euro 18,4043 18,4370 % 0,88  
Sterlin 21,7439 21,8529 % 0,84  
Frank 18,9255 19,0395 % 0,74  
Riyal 4,8021 4,8262 % 0,74  
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14:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 9,17  
Altın Gr. 1.030 1.030 12,97  
Cumhuriyet 6.881 6.985 33,00  
Tam 6.900 6.967 51,00  
Yarım 3.362 3.406 25,00  
Çeyrek 1.686 1.703 13,00  
Gümüş.Ons 19,91 19,95 0,14  
Gümüş Gr. 11,57 11,58 0,15  
B. Petrol 94,93 94,93 1,28  
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