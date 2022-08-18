***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.08.2022 15:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un teması elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda ( yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, madencilik ve benzeri ) faaliyet gösteren şirketlerin yurt içi ve yurt dışında ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda, Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yukarıda belirtilen şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis sağlayan kurumların ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, belirtilen fon temasına uygun yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Bu tema kapsamında, Fonun amacı önümüzdeki dönemde elektrikli araç sektöründe gerçekleşebilecek dönüşüm sürecine iştirak edebilecek şirketlere yatırım yapmak ve katılım payı sahiplerine makul bir seviyede getiri sağlamaktır. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056671
BIST
14:582.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 16,31
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
2.998
En Düşük
2.925
14:5818,1007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1528
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
14:5818,4486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1718
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
14:581.029,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 12,21
|Açılış
|: 1.029,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler14:56
|EKIZ
|9,35
|1.793.200
|% 10,00
|
|GOLTS
|69,45
|10.669.465
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|3.849.840
|% 9,98
|
|TUKAS
|15,77
|255.320.117
|% 9,97
|
|KZBGY
|35,18
|91.804.786
|% 9,94
|
|KGYO
|17,82
|23.887.704
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|156.478.989
|% -9,99
|
|AYES
|28,26
|175.703
|% -9,94
|
|SKTAS
|3,20
|49.091.702
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,03
|48.657.900
|% -8,18
|
|EREGL
|29,52
|4.906.687.097
|% 5,65
|
|KRDMD
|11,73
|3.889.924.765
|% 7,32
|
|SISE
|25,34
|3.741.377.017
|% 4,45
|
|THYAO
|67,85
|3.553.254.895
|% -1,24
|
|YKBNK
|5,92
|3.382.539.041
|% -1,50
|
|YKBNK
|5,92
|3.382.539.041
|% -1,50
|
|EKGYO
|3,64
|2.026.586.867
|% -3,19
|
|KRDMD
|11,73
|3.889.924.765
|% 7,32
|
|ISCTR
|6,80
|2.061.925.073
|% 0,15
|
|ALBRK
|1,98
|557.732.290
|% 0,51
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0725
|18,0775
|% 0,72
|
|Euro
|18,4043
|18,4370
|% 0,88
|
|Sterlin
|21,7439
|21,8529
|% 0,84
|
|Frank
|18,9255
|19,0395
|% 0,74
|
|Riyal
|4,8021
|4,8262
|% 0,74
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|9,17
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|12,97
|
|Cumhuriyet
|6.881
|6.985
|33,00
|
|Tam
|6.900
|6.967
|51,00
|
|Yarım
|3.362
|3.406
|25,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.703
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,91
|19,95
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|0,15
|
|B. Petrol
|94,93
|94,93
|1,28
|