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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.09.2022 14:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest özel fon statüsündedir. Fon genel olarak borçlanma araçlarına ve faize dayalı türev araçlara yatırım yapmakla birlikte geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek icin yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir. Fon'un belirli bir karşılaştırma ölçütü (kıstası) bulunmamaktadır. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve mevzuata uygun olarak yönetilir. 4




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062336


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CMENT 61,70 1.755.123 % 9,98  
YONGA 28,68 436.338 % 9,97  
ASELS 32,24 5.148.417.882 % 9,96  
VAKBN 14,24 525.263.421 % 9,96  
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Altın Ons 1.732 1.732 14,75  
Altın Gr. 1.013 1.014 6,44  
Cumhuriyet 6.770 6.872 28,00  
Tam 6.806 6.856 27,00  
Yarım 3.316 3.350 12,00  
Çeyrek 1.663 1.677 8,00  
Gümüş.Ons 19,47 19,50 0,64  
Gümüş Gr. 11,39 11,40 0,33  
B. Petrol 93,75 93,75 0,91  
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