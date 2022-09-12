***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.09.2022 14:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest özel fon statüsündedir. Fon genel olarak borçlanma araçlarına ve faize dayalı türev araçlara yatırım yapmakla birlikte geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek icin yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir. Fon'un belirli bir karşılaştırma ölçütü (kıstası) bulunmamaktadır. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve mevzuata uygun olarak yönetilir. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062336
BIST
14:553.645
En Yüksek
|Değişim
|: 3,52%
|| 123,93
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
14:5518,2479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,2930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
14:5518,5206
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,2045
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
14:551.014,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.014,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.014,11
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler14:55
|RODRG
|33,22
|8.446.663
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|ASELS
|32,24
|5.148.417.882
|% 9,96
|
|VAKBN
|14,24
|525.263.421
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|484.058.067
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|EMNIS
|46,88
|24.020
|% -6,20
|
|AKBNK
|17,41
|9.083.040.041
|% 9,36
|
|ISCTR
|12,65
|8.224.993.821
|% 1,69
|
|YKBNK
|9,73
|5.958.473.640
|% 6,57
|
|EREGL
|33,54
|5.494.749.592
|% 3,33
|
|ASELS
|32,24
|5.148.417.882
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,33
|3.732.875.115
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,65
|8.224.993.821
|% 1,69
|
|YKBNK
|9,73
|5.958.473.640
|% 6,57
|
|AKBNK
|17,41
|9.083.040.041
|% 9,36
|
|KRDMD
|15,23
|3.450.098.809
|% 6,80
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2323
|18,2479
|% 0,07
|
|Euro
|18,5136
|18,5206
|% 1,12
|
|Sterlin
|21,2552
|21,3618
|% 0,88
|
|Frank
|19,0420
|19,1567
|% 0,66
|
|Riyal
|4,8387
|4,8630
|% 0,01
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|14,75
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|6,44
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.806
|6.856
|27,00
|
|Yarım
|3.316
|3.350
|12,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.677
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,50
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|0,33
|
|B. Petrol
|93,75
|93,75
|0,91
|
Seans Raporu
14:55
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