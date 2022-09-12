***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.09.2022 14:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80?i T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. USD 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062333
BIST
17:043.588
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -61,55
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
17:0418,2538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0387
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
17:0418,3250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1237
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
17:041.000,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -10,10
|Açılış
|: 1.000,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler17:04
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,75
|96.111.965
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.580.168
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|3.091.065
|% 9,99
|
|HKTM
|42,72
|78.689.723
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|348.698.920
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|183.059.659
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|160.578.187
|% -9,94
|
|AKBNK
|18,00
|13.062.692.613
|% 2,80
|
|YKBNK
|9,27
|12.151.833.281
|% -4,33
|
|ISCTR
|11,72
|10.427.389.003
|% -6,61
|
|THYAO
|74,60
|9.824.758.608
|% -0,47
|
|EREGL
|32,34
|7.662.164.328
|% -3,17
|
|YKBNK
|9,27
|12.151.833.281
|% -4,33
|
|EKGYO
|4,82
|5.840.629.795
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,72
|10.427.389.003
|% -6,61
|
|AKBNK
|18,00
|13.062.692.613
|% 2,80
|
|KRDMD
|15,60
|6.481.462.509
|% 1,89
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2480
|18,2538
|% 0,21
|
|Euro
|18,3155
|18,3250
|% -0,67
|
|Sterlin
|21,0243
|21,1297
|% -0,98
|
|Frank
|18,9250
|19,0390
|% -0,57
|
|Riyal
|4,8418
|4,8661
|% 0,12
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-17,92
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-9,97
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-36,00
|
|Tam
|6.754
|6.821
|-35,00
|
|Yarım
|3.291
|3.335
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|93,60
|93,60
|-0,40
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19BJKAS
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 6.32 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 487, 415 adet işlem
-
17:18NTGAZ
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 19.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 046, 188 adet işlem
-
17:17CUSAN
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 14.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 455, 396 adet işlem
-
17:15XU100
Endeks 3, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 5 altında . İşlem hacmi 125, 948.00 milyon TL de
-
17:15EKGYO
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 543, 328 adet işlem